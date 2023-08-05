مثلث برهومة أحدث أعمال أشرف عبد الباقي المسرحية .. فيديو

كشف الفنان أشرف عبد الباقي تفاصيل أعماله المسرحية المقبلة، قائلا: مسرحية «صباحية مباركة» من إنتاجه وإخراجه ومشاركة أوس أوس وعلي ربيع سيتم عرضها قريبا.

وصرح عبد الباقي خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة "صدى البلد": بجهز عمل مسرحي جديد بعنوان «مثلث برهومة»، وسيشارك فيها بيومي فؤاد وحمدي الميرغني وويزو.. وعدد من النجوم الآخرين.

المسرح

وعلق أشرف عبد الباقي: المسرح المدرسي من أحلى ذكريات حياتي، واللي بستمتع وأنا بحكيها لأي حد؛ لأنها من الذكريات اللي بتخليني مستمتع.