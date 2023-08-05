قالها بحبك بحبك بحبك.. شاب ينهي حياته بالدقهلية عقب مكالمة مع حبيبته

لقي شاب مصرعه غرقا حيث أقدم على التخلص من حياته عقب خلاف بينه وبين فتاه يحبها وقام بالقاء نفسه في مياه النيل بمدينه المنصورة.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطه النجدة يفيد بقيام شاب بالقاء نفسه في مياه النيل بمدينه المنصوره على الفور انتقل ضباط المباحث الى مكان الواقعه كما انتقل الانقاذ النهري وتبين أن الشاب الغريق يدعى عبد الله محمود ماهر 31 عاما.



وبسؤال أحد شهود العيان المتواجدين قال ان الشاب كان يحادث فتاة في الهاتف المحمول وقال لها " بحبك بحبك بحبك بحبك "وقام بإلقاء نفسه في مياه النيل وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من العثور على جثته وتم نقلها للمستشفى وجار تحريرمحضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.

