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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية تدين الهجوم الأوكراني على ناقلة نفط روسية بمضيق كيرتش

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بشدة الهجوم الأوكراني على ناقلة نفط في مضيق كيرتش.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على الهجوم على سفينة مدنية روسية في مضيق كيرتش، أن الهجمات الإرهابية الأوكرانية لن تمر دون رد، وسيُعاقب مرتكبوها.

وأضافت زاخاروفا "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذه الأعمال الهمجية، ولن تمر دون رد، وسوف يعاقب مرتكبوها حتما".

ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الانتباه إلى حقيقة أن دائرة الأمن الأوكرانية، ممثلة برئيسها فاسيلي ماليوك، قد تبنت الهجوم الذي اتسم بـ"الخاصية اللاإنسانية للأوكرونازي"، كما أشارت زاخاروفا إلى وصف الجهاز الأوكراني للهجوم الذي يستهدف قتل المدنيين العزل بأنه "مشروع" وخطوة "منطقية وفعالة".

"يمكن للمجتمع الدولي أن يرى مرة أخرى بشكل مباشر أي نوع من "الشرعية" يتم إعلانه في كييف".

وتعرضت ناقلة مدنية روسية، فجر اليوم، لهجوم بزوارق مسيرة نفذته القوات الأوكرانية بالقرب من مضيق كيرتش، حيث لم تسجل إصابات في صفوف طاقم الناقلة.

وأعلن مركز التنسيق البحري الروسي تعرض الناقلة لأضرار في مضيق كيرتش خلال الهجوم الأوكراني، حيث قال مصدر لوكالة "تاس": "يمكننا القول إن الناقلة تضررت في المضيق من الجنوب. الطاقم بخير ولم يصب بأذى".

نقلت وكالة "أو أن أن" الأوكرانية عن مصدر بجهاز الأمن الأوكراني، تبني استخبارات كييف للهجوم الإرهابي بزورق مسير على ناقلة نفط روسية، الليلة الماضية في مضيق كيرتش.

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