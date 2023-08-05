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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب مصر أكتوبر: قناة السويس الجديدة دشنت مرحلة جديدة في تاريخ الدولة المصرية

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قناة السويس الجديدة التي تم افتتاحها في 6 أغسطس عام 2015نجحت في تحقيق أرقاما غير مسبوقة بإحصائيات الملاحة، حيث ساهمت في نمو معدلات الاقتصاد الوطني من خلال تطور إيرادتها في السنوات الأخيرة، موضحة أن افتتاح القناة الجديدة دشن لمرحلة جديدة في تاريخ الدولة المصرية.

وأضافت مديح، في بيان لها، أن افتتاح قناة السويس الجديدة كان نقطة  لتنمية إقليم القناة وخلق العديد من فرص العمل لأبناء الوطن، فالقناة أصبحت مناخ جاذب للاستثمارات الضخمة، كما أنها أصبحت أكثر المناطق الجاذبة للاستثمارات على مستوى العالم وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يسهل حركة التجارة بين الأسواق العالمية، لافتة أن قناة السويس الجديدة هي شريان مهم لحركة التجارة العالمية وافتتاحها في6 أغسطس عام 2015 جعل مصر مركز لوجستي وتجاري.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن قناة السويس الجديدة عكست لمختلف دول العالم قدرة المصريين على تنفيذ المشروعات العملاقة رغم التحديات الصعبة التي كانت تمر بها الدولة، إلا أن المصريين نجحوا في تحويل القناة لمركز لوجستي وتجاري كبير، وهو ما حقق إيرادات فير مسبوقة ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني، موضحة أن افتتاح قناة السويس الجديدة ساهم في دعم خارطة التنمية بجذب مزيد من الاستثمارات.

وأوضحت مديح، أن منطقة قناة السويس أصبحت  أكثر المناطق الجاذبة لاستثمارات على مستوى العالم بشهادة الكثير من المؤسسات الدولية، فالقناة الجديدة أصبحت أسرع طريق ملاحي يربط بين قارتي أوروبا وآسيا، مؤكدة أن القيادة السياسية تبذل جهود حثيثة لمواصلة الانجازات التي تقوم بها قناة السويس الجديد من خلال تنفيذ استراتيجية تطوير القناة لزيادة عدد السفن التي تمر بها، كما أن الدولة تعمل على تعزيز قدرات قناة السويس الجديدة كمحور عالمي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر قناة السويس الجديدة إحصائيات الملاحة الاقتصاد الوطني

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