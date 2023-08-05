رئيس هيئة قناة السويس: وفاة أحد العاملين في القاطرة الغارقة فهد

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، آخر تطورات أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكيلو 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وقال أسامة ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" وفاة أحد العاملين في القاطرة فهد ونجاة 6 أشخاص من طاقم القاطرة وتم استخراج جثمان المتوفي ".

وأضاف أسامة ربيع :" لا نستطيع أن نحكم على أسباب غرق القاطرة فهد في المجرى الملاحي ومازالات التحقيقات جارية".

وأكمل أسامة ربيع :" لم تبدأ عملية انتشال القاطرة وتم تحديد مكانها بالفعل"، مضيفا:" التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب ".

ولفت أسامة ربيع :" من الطبيعي تواجد القاطرات بصحبة السفن العابرة لقناة السويس لكن هناك خطأ حدث ادى غلى غرق القاطرة ".