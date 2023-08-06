علاج الشعر بالبروتين هو إجراء شائع يستخدم لتحسين صحة الشعر وتقويته، يتم ذلك عن طريق تطبيق مزيج من البروتينات على الشعر لملئ الفراغات والتلف في بصيلات الشعر وتقوية الشعر المتضرر.

وعلى الرغم من فوائد علاج البروتين للشعر، إلا أن هناك بعض الأضرار المحتملة التي يجب أن تكوني على علم بها، وفقا لما نشره موقع هيلثي وتشمل:

أضرار البروتين على الشعر

جفاف الشعر: قد يتسبب استخدام البروتينات في تجفيف الشعر إذا لم يتم استخدامه بشكل صحيح أو إذا كانت تركيبتها غير مناسبة لنوع الشعر. يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تكسر الشعر وتدهور حالته العامة.

تراكم البروتين: إذا تم استخدام كمية كبيرة من البروتينات على الشعر بشكل متكرر، فقد يؤدي ذلك إلى تراكم البروتين على فروة الرأس وخصلات الشعر، مما يجعل الشعر ثقيلاً وبدون حيوية.

تكسر الشعر: في حالة استخدام البروتينات بشكل زائد أو عدم شطفها جيدًا، يمكن أن تتراكم على فروة الرأس وتجعل الشعر هشًا ويتعرض للتكسر بسهولة.

تغيرات في الهيكل الطبيعي للشعر: بعض منتجات البروتين قد تعمل على تعديل هيكل الشعر الطبيعي، مما يؤدي إلى تغير في مظهره وقوامه. قد يجعل الشعر أكثر صلابة أو أقل مرونة بشكل غير طبيعي.

تهيج فروة الرأس: قد يحتوي بعض منتجات البروتين على مواد كيميائية قد تسبب تهيجًا لفروة الرأس وحكة.

لتجنب الأضرار المحتملة، يُنصح باتباع تعليمات الاستخدام الموجودة على منتجات البروتين واختيار المنتجات المناسبة لنوع شعرك. كما يمكن استشارة مصفف الشعر المحترف للحصول على توصيات حول الأنواع المناسبة من البروتين وكيفية استخدامها بشكل صحيح.