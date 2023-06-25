نشرة المرأة.. أضرار الإفراط في تناول البروتين وهبة قطب تحذر من كلمات تجرح شعور الزوج

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:
أمراض مزمنة.. أضرار الإفراط في تناول البروتين
قال الدكتور مدحت عبد الحليم، استشارى الكلي، إن تناول البروتين بشكل زائد له بعض الآثار السلبية على الصحة.
بعد تحذير هبة قطب| كلمات تجرح شعور الزوج.. احذريها
قالت الدكتور هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية، إنه يجب علي الزوج الوفاء بوعده في حالة ما وعد زوجته بشئ ما.
قبل العيد.. طريقة سهلة لتنظيف البوتاجاز من الدهون
تشعر ربة المنزل بعبء تنظيف المنزل قبل العيد وبالأخص كيف تتخلص من الدهون فى المطبخ وداخل البوتجاز والفرن، إذا كنت من ضمن هؤلاء تقدم خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد طريقة سهلة تمكنك من تنظيف البوتاجاز من الدهون باستخدام الخطوات التالية:
تناسب عزومات العيد.. طريقة عمل الفخدة الضاني في الكيس الحراري
فخدة الضاني" هي وصفة مشهورة في المطبخ العربي، وتتميز بنكهتها الشهية وسهولة تحضيرها، في عيد الأضحى.. وفيما يلي طريقة عمل الفخدة الضاني" للشيف خديجة عثمان .