عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليسا على مسرح العلمين الجديدة: بحب مصر من قلبي

اليسا
اليسا

أكدت النجمة إليسا، خلال حفل مهرجان العلمين، أن مهرجان العالمين الجديدة عالمي، مضيفة “سعيدة بتواجدي معاكم وبحبكم من كل قلبي وبحب مصر”.

وافتتحت النجمة اللبنانية إليسا حفلها بمهرجان العلمين بأغنية حلوة يا بلدي وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقبل صعودها على المسرح تم عرض مجموعة كليباتها وحفلاتها في الفترة الأخيرة.

وعبر تامر عاشور عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة من خلال حفله المقام حاليا بمشاركة النجمة اللبنانية إليسا.

وقال تامر عاشور في تصريحات صحفية، إن أجواء مهرجان العلمين الجديدة قوية للغاية، وشيء محترم للغاية والمهرجان يعمل على جذب عدد كبير من الجمهور وسعيد بالمشاركة في المهرجان الجديد.

وأضاف أن أجواء الساحل الشمال بدون المهرجان دائما ما تكون قوية للغاية وبعد إقامة المهرجان فإن الأجواء أصبحت أكثر جمالا وقوة والأجواء هنا مبهرة للغاية، موجها دعوته للجميع للاستمتاع بفعاليات المهرجان وفعالياته المختلفة.

ووجه تامر عاشور شكره للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التنظيم المبهر لمهرجان العلمين الجديدة وعلى مبادرتها الطيبة لتوجيه عوائد أرباح مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة.

وأضاف أنه يستعد لطرح أغنية جديد خلال الفترة القادمة من كلمات تامر حسين ومن توزيع توما وألحان محمد غريب متمنيا أنا تنال الأغنية إعجاب الجمهور.

تصدر تامر عاشور تريند موقع التدوينات القصيرة «X»  تويتر سابقا، بعد دقائق معدودة من بدء حفله بمهرجان العلمين الجديد الذي  يحييه مع النجمة إليسا اليوم.

إليسا مهرجان العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

«الساعات القادمة نار من جديد احذروا»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

الجرام يودع الـ2000 جنيه أخيرا| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الأن

ذروة الارتفاع في درجات الحرارة .. بيان مهم من الأرصاد

مفاجأة تنتظر العاملين بالدولة لنهاية أغسطس.. ماذا قررت الحكومة بداية من غد

خالد الغندور يطالب كهربا بالاعتزال أو دفع غرامة الزمالك فورا

النيابة العامة تكشف تفاصيل عن مكان وجود المستندات بعد حريق وزارة الأوقاف

مجدي عبد الغني يكشف أسباب رحيل سيد عبد الحفيظ

موضوعات متعلقة

أول تعليق من تامر عاشور بعد حفله بالعلمين الجديدة

الشاب خالد بـ الزي السعودي في حفله بالرياض

مش بشتغل علشان الفلوس.. بيومي فؤاد يقرر رفع أجره الفترة القادمة

موقف محرج لـ هاني شاكر| وطلب غريب من جورج وسوف.. طرائف مهرجان جرش

دا آخر بوست ليا.. خالد الفايد يعتزل مجددا

بملابس خليجي.. أحمد سعد يطرح برومو أغنيته الجديد هلا بيك يا مدلع

أسرار وكواليس فيديو ظهور شيرين عبد الوهاب بعد أنباء تخلصها من حياتها

أحسن غلطة.. إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل مكالمتها مع كريستيانو رونالدو

ترشيحاتنا

كيم جونج أون يوجه بزيادة القدرات الإنتاجية العسكرية في كوريا الشمالية

تنسيق الجامعات 2023.. مراعاة التوزيع الجغرافي لتقليل الاغتراب ولكل طالب 75 رغبة

محبوبة زاهي حواس.. اكتشاف رأسين منحوتين لـ أفروديت وديونيسوس بتركيا|تفاصيل

احذر.. السجن المشدد 10 سنوات عقوبة جريمة الخطف في قانون العقوبات

يستهين به الكثير .. عمل بسيط يدخلك الجنة

سعر تويوتا كامري "هاي لاين" في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب غريب.. لماذا تخشى اليونان من السياحة المفرطة للمواقع الثقافية والتاريخية؟

علامات في الوجه تكشف سرطان الرئة .. انتبه لها

ظهور مثير لـ ياسمين الخطيب حديث السوشيال ميديا | شاهد

الفلفل الحار.. فوائد وأضرار لا تعلمها عنه

فيديو

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ