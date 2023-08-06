منة شلبي تتغزل في الفنانة القديرة شيرين: بـ 100 ست وراجل

شاركت الفنانة منة شلبي، صورة رفقة الفنانة القديرة شيرين، في أحدث ظهور عبر تويتر.

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وكتبت: "دي بقي السنيوره الكتكوته اللي حبي ليها كبير اوي اوي اكتر من الكلام من جوه حلوه حلاوه و من بره قمر القمرات الصراحه بميت ست و ميت رجل امي جدا برضه اوي خالص".

وانضمت الفنانة منة شلبي لفريق عمل فيلم فرقة الموت، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز ، ومن المقرر البدء في تصويره خلال شهر سبتمبر المقبل.

فيلم فرقة الموت إخراج أحمد علاء ومن تأليف صلاح الچهيني، ويعد استكمالا للتعاون بين منة شلبي وأحمد عز في السينما بعد أن قدما معا عددا من الأفلام أبرزها الجريمة للمخرج شريف عرفه وفيلم بدل فاقد للمخرج أحمد علاء.