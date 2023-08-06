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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

هيئة الدواء: 80٪ من حالات التهاب الحلق تنتج عن فيروس

صدى البلد

قالت هيئة الدواء المصرية إن أكثر من ٨٠٪ من حالات التهاب الحلق تنتج عن فيروس؛ بينما تستخدم المضادات الحيوية على وجه التحديد للعدوى التي تسببها البكتيريا.

وأوضحت هيئة الدواء، أنه حال كان طفلك يعاني من التهاب الحلق وسيلان الأنف وسعال؛ فإن الفيروس هو السبب المحتمل، ولا يلزم إجراء الاختبارات الخاصة بالعدوى "البكتيرية".

هيئة الدواء المصرية تحذر من استخدام المضادات الحيوية.. تفاصيل

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وتابعت هيئة الدواء، أن المضادات الحيوية تستخدم  فقط لعلاج التهاب الحلق الذي تسببه البكتيريا العقدية.

الدواء :عدم إعطاء الأطفال المضاد الحيوي بدون وصف الطبيب

وتنصح هيئة الدواء المصرية بعدم إعطاء الأطفال المضاد الحيوي بدون وصف الطبيب، و كذلك ضرورة اتباع إرشادات الصيدلي فيما يتعلق بطريقة تخفيفها وطرق تناولها وطريقه حفظها، مع الالتزام بفترة العلاج كاملة، حتى إذا تحسن الطفل قبل انتهاء المدة المحددة.

الدواء الحلق فيروس المضادات الحيوية البكتيريا

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هيئة الدواء: 80٪ من حالات التهاب الحلق تنتج عن فيروس

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