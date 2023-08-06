طفل الأسانسير يدق الناقوس.. صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، مقال «لحظة صدق» للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة “الأخبار” ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان "طفل الأسانسير يدق الناقوس".

فيديو لا يتعدى دقيقة أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح حديث الكل.. الفيديو يحكي عن طفل يبلغ من العمر 5 سنوات علق بين باب الأمان الحديدي وباب الأسانسير الخشبي الكل شعر بالحزن والرعب والغضب والتعاطف مع الطفل وعائلته إلا أن الحمد لله اتضح أن هذا الحادث مضي عليه أكثر من عامين وكان في مدينة مومباي الهندية.

ماذا لو كان هذا الفيديو في مصر.. بالتأكيد كان سيكون أكثر إزعاجا وحزنا.. ولكن هذا الفيديو وما أحدثه على مواقع التواصل يدق ناقوس الخطر ويطرح تساؤل.. ماذا تفعل إذا توقف الاسانسير.. ماهي إجراءات الوقاية لعدم اقتراب الأطفال من الأسانسيرات ماهي الإرشادات المفروض أن نضعها على كل أسانسير ما هي دورات الصيانة.

.. يجب أن يكون هناك استباقا لما قد يحدث من الأسانسيرات

فماذا تفعل إذا توقف الأسانسير لأي سبب من الأسباب هناك عدد من الإجراءات والنصائح لابد من اتباعها أولها الحفاظ على الهدوء والبعد عن التوتر.



- البحث عن زر التنبيه أو الاتصال على اللوحة الموجودة في الاسانسير لإعلام صيانة المبنى بوجود شخص عالق في المصعد.



- استخدام هاتف الطوارئ في حالة عدم وجود زر إنذار لطلب الحصول على المساعدة

الطرق على أبواب الاسانسير وإحداث ضوضاء أو الصراخ بصوت عالي وذلك في حال حالة عدم وجود استجابة لزر الإنذار أو هاتف الطوارئ أو الهاتف المحمول لجذب انتباه أي شخص بالخارج وإنقاذ الشخص الموجود داخل المصاعد.



- عدم المحاولة فتح الأبواب أو الصعود أعلى المصاعد، مما قد يعرض حياتك للخطر.نصائح هامة يجب اتباعها علما بان وزارة الكهرباء أعلنت عن جداول لقطع الكهرباء عن كل منطقة وطالبت المواطنين بعدم استخدام الاسانسير قبل 10 دقائق من موعد قطع الكهرباء.



ورغم أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت الفيديو على أنه حدث مؤخرا في مصر بسبب انقطاع الكهرباء وخطورة استخدام الأسانسير هذه الأيام.. ولكن من الجيد أن ننتبه لعمل الصيانة الدورية للأسانسيرات.

ومن المهم وجود شهادة علي كل أسانسير في العمارات بجدول الصيانة وتعليمات الاستخدام وكيفية التصرف في حال تعطل الأسانسير او انقطاع الكهرباء خاصة بعد أن انتشرت الابراج والأدوار العليا.



ويجب على اتحاد الشاغلين أن يقدم للحي ما يفيد عمل الصيانة الدورية وصلاحية الأسانسير وعلي الحي أن يتابع ويقوم بدوره بالكشف والتأكد من المعلومات بالمرور على العمارات ومتابعة عمل الصيانات ومعاقبة من يترك الأسانسير بدون صيانة بتوقيع غرامة مالية وقيام الحي بالصيانة على حساب اتحاد الشاغلين.

شر الحوادث والأخطار



ربنا يحفظ مصر وأهلها ويحفظ أبناءنا ويقيهم شر الحوادث والأخطار.