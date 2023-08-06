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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

تعاون جديد بين المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمجلس الوطني المصري للتنافسية

صدى البلد

التقى السفير هشام بدر المنسق العام لـ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالسيد سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية (ENCC)، وذلك لبدأ التعاون المشترك، ومناقشة دور المبادرة في تعزيز التنافسية.


وخلال اللقاء أكد السفير هشام بدر قدرة المبادرة على خلق روح التنافسية بين المحافظات، والمشروعات، وكذلك المجالات المختلفة والمعنية بالحفاظ على البيئة، موضحًا أن المبادرة تعمل على ترسيخ ثقافة التنافسية في جوانبها المختلفة بما ينعكس من خلال التطور الملحوظ في جودة المشروعات في الدورة الثانية من المبادرة، مضيفًا أن ذلك يعكس أثر المبادرة في تغيير نمط تفكير المواطن المصري من خلال فتح باب المشاركة لجميع المواطنين، وخلق قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة والتي تسهم في تيسير الوصول للمستثمرين والممولين.


وتابع بدر أن جميع المشروعات بالمبادرة تعمل على تحقيق معايير التقييم كافة والتي تتضمن المكون الأخضر، والمكون الذكي، وقدرة المشروع على توفير الدخل، بالإضافة إلى أثر المشروع على المجتمع والبيئة، وقدرته على التوسع، مع إمكانية تطبيقه في أماكن ومحافظات مختلفة. 


كما أشار بدر إلى تنافس المحافظات المصرية الـ 27 على تقديم أفضل مشروعات لتمثيلها على المستوى الوطني والإقليمي.
وأكد بدر ضرورة التعاون بين المؤسستين للترويج للمبادرة، والوصول إلى التمويل اللازم . وكذلك للتعاون بهدف نشر الوعي والتعريف بمبادئ التنافسية لضمان جودة الخدمات والمشروعات على مستوى الجمهورية.


ومن جانبه، أكد سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية؛ توافق رؤية وأهداف المبادرة والمجلس الوطني المصري للتنافسية، معربًا عن استعداد المجلس لدعم المبادرة من خلال تقديم استشارات تهدف إلى تحديد السياسات، والإجراءات، والعوامل التي تسهم في تعزيز ودعم التنافسية الكلية لمصر من خلال فعاليات المبادرة مؤكدًا أهمية دراسة الآثار المترتبة على القوانين والقرارات للوصول إلى أفضل الممارسات. 


وتطرق فهمي إلى سبل دعم المبادرة فى اطار الاتفاق على التعاون بين المؤسستين، وقيام المجلس الوطني المصري للتنافسية بالترويج للمبادرة من خلال حث ذوي الصلة على المشاركة بمشروعاتهم، وتوفير فرص لتمويل المشروعات الفائزة من خلال شركاء المجلس الاستراتيجيين.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المجلس الوطني المصري للتنافسية التنافسية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

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