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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قاتل سامسونج فولد.. سعر ومواصفات هاتف جوجل Pixel Fold

Pixel Fold
Pixel Fold

يعد Pixel Fold هو أول هاتف قابل للطي من جوجل، ولأنه الجيل الأول من هوات الشركة المطوية فقد تعرض لانتقادات كثيرة نظرا لأن الجهاز بواجه العديد من المشكلات التقنية، وعلى الرغم من ذلك لا يزال المستخدمين مهتمين بتجربة إمكانيات هواتف بكسل مع شاشة قابلة للطي.

وبحسب ما ذكره موقع "androidpolice"، يقتصر بيع هاتف جوجل Pixel Fold حاليا على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا فقط، ويتوفر مقابل سعر يبدأ من 1800 دولار (أي ما يعادل 55295 جنيهًا مصريًا)، وهو بنفس سعر أحدث هواتف سامسونج Galaxy Z Fold 5 والذي يأتي بسعر 1799 دولارًا (أي ما يعادل 55264 جنيهًا مصريًا).

 

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مواصفات جوجل Pixel Fold

- يأتي هاتف جوجل Pixel Fold، مع شاشة داخلية بقياس 7.6 بوصة، من نوع OLED، بدقة عرض 2208 × 1840 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

- يتميز هاتف جوجل Pixel Fold، بشاشة خارجية من نوع OLED بقياس 5.8 بوصة، بدقة 1080 × 2092 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.

مواصفات هاتف جوجل Pixel Fold

- يتمتع هاتف جوجل Pixel Fold، بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 + 10.8 + 10.8 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 9.5 + 8 ميجابكسل.

- يعمل هاتف جوجل Pixel Fold، بمعالج الشركة Tensor G2، والذي يأتي مقترنا بمعالج الأمان Titan M2.

- يقترن هاتف جوجل Pixel Fold، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

مواصفات هاتف جوجل Pixel Fold

- يحزم هاتف جوجل Pixel Fold، بطارية تبلغ قوتها 4821 مللي أمبير في الساعة تدعم شاحن Google USB-C بقوة 30 وات.

- يمتاز هاتف جوجل Pixel Fold،، بمستشعر لبصمات الإصبع جانبي مدمج في زر الطاقة، إلى جانب دعم شريحة اتصال الإلكترونية eSIM، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13.

مواصفات هاتف جوجل Pixel Fold
جوجل هاتف قابل للطى Pixel Fold سعر Pixel Fold مواصفات جوجل Pixel Fold

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