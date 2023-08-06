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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد فرض قيود على الطيران بمطار فنوكوفو.. قرار جديد من السلطات الروسية

رفع القيود المفروضة
رفع القيود المفروضة بمطار فنوكوفو

أفادت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الأحد، برفع القيود المفروضة على هبوط وإقلاع الطائرات في فنوكوفو من الساعة 11:55 صباحًا، ويعمل المطار كالمعتاد، حسبما أبلغت الخدمة الصحفية في المطار.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ذكرت الخدمة الصحفية في فنوكوفو أنه "من الساعة 11:55 صباحًا، تم رفع قيود الرحلات، في الوقت الحالي، يعمل مجمع المطار كالمعتاد".

وكانت السلطات الروسية قررت فرض قيود مؤقتة على حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار "فنوكوفو" الدولي بموسكو لأسباب أمنية.

وتمت إعادة توجيه جزء من رحلات مطار فنوكوفو إلى مطارات أخرى في موسكو لأسباب تتعلق بالأمن، مشيرة إلى أن الوضع نشأ لأسباب خارجة عن سيطرة المطار، ولم يتم تحديدها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط الدفاعات الجوية الروسية محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بمسيرة أوكرانية في ضواحي موسكو.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه في حوالي الساعة 11:27 ظهر اليوم، الأحد، دمرت دفاعتنا الجوية مسيرة أوكرانية بالقرب من مدينة بودولسك في ضواحي موسكو، دون وقوع أضرار أو إصابات.

إلى ذلك، أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، في وقت سابق من اليوم، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة في حوالي الساعة 11:00 صباحا استهدفت العاصمة موسكو.
 

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