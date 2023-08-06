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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسباب تتعلق بالأمن الوطني.. العراق يحجب تطبيق تيليجرام

تيليجرام
تيليجرام

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، حجب تطبيق “تيليجرام”، بناء على توجيهات تتعلق بالأمن الوطني.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت وزارة الاتصالات العراقية إن "حجب تطبيق تيليجرام جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون".

وأضافت، أن "مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات".

وأكدت الوزارة احترامها لحقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها، معربة عن ثقتها "في تفهم المواطنين لهذا الإجراء".

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