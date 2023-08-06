إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

قصة وحش نيس الأسطوري .. مركز بحيرة لوخ نيس في إسكتلندا، دعا صائدي الوحوش المبتدئين والمتطوعين للانضمام إلى ما أطلق عليه اسم "أكبر عملية بحث عن وحش بحيرة لوخ نيس منذ السبعينيات".

قصة وحش نيس الأسطوري

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قال مركز جذب السياح والزوار في إسكتلندا الأسبوع الجاري، إن "التكنولوجيا الحديثة مثل المركبات المسيرة التي تنتج صورًا حرارية للبحيرة، ستسهل عمليات البحث وتسهم في تسيير هذه العمليات بطريقة حديثة لم تحدث من قبل".

اقرأأيضًا: 100 قلم على وشك.. هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف «فيديوجراف»

للمزيد حول قصة وحش نيس الأسطوري وماذا وجدوا في قاع بحيرة لوخ نيس في إسكتلندا وتاريخ هذه البحيرة شاهد الفيديوجراف التالي: