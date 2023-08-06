العراق وحلف الناتو يبحثان التعاون الأمني المشترك

التقى وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم لأحد ، قائد بعثة حلف الناتو الجديد في العراق الفريق خوسيه انطونيو .



وأوضح بيان للداخلية العراقية أن الجانبين ناقشا التعاون الأمني المشترك وركزا على تطوير قدرات الشرطة الاتحادية وآليات تفعيل التعاون بين المواطن العراقي وقوات الأمن العراقية.

وفي سياق آخر أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، حجب تطبيق “تيليجرام”، بناء على توجيهات تتعلق بالأمن الوطني.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت وزارة الاتصالات العراقية إن "حجب تطبيق تيليجرام جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون".