تونس .. انتشال 8 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة صفاقس

شهدت السواحل الشمالية لمدينة صفاقس التونسية، خلال الـ 48 ساعة الماضية، انتشال 8 جثث لمهاجرين غير شرعيين من دول جنوب الصحراء.

وحسب ما نقلته إذاعة “موزاييك” التونسية، لفظت أمواج البحر جثثهم على هذه السواحل ومنها ساحل منطقة الكتاتنة من معتمدية العامرة، وفق ما ذكر فوزي المصمودي وكيل الجمهورية والمتحدّث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 1.

وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر مطلعة بأن سواحل صفاقس تشهد بشكل شبه يومي وجود عدد من جثامين المهاجرين التي يلفظها البحر جراء غرق عدد من مراكب الهجرة غير النظامية.

من ناحية أخرى، أشار المتحدّث إلى أنّ غرفة الأموات بقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس تحتوي الآن على 48 جثة لمهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء تنتظر استكمال الإجراءات بشأنها ثمّ دفنها بعدد من مقابر صفاقس.