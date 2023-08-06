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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبى بالمجان على 1330 مواطنا بقرية جمصة في دمياط

قافله طبيه
قافله طبيه

واصلت مديرية الصحة بدمياط، جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه تم خلال يومى الجمعة والسبت انعقدت قافلة بقرية جمصة غرب بمركز كفر البطيخ ، تردد عليها ١٣٣٠ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان.

حيث تم تحويل عدد ١٩ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار ٥ قرارات علاج على نفقة الدولة بالإضافة إلى إجراء ٢٦٠ تحليل معملى و فحص ٣٤ حالة بالأشعة و ٣٥ حالة اخرى بالسونار.

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