تكريم بيدرو ألمودوفار وسبايك لي في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي

يكرم مهرجان تورونتو السينمائي الدولي كل من المخرجان بيدرو ألمودوفار وسبايك لي ومنحهما جوائز الشرف في النسخة المقبلة المقرر إقامتها قريبا.

اختارت إدارة مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، بيدرو ألمودوفار الحائز على جائزة الأوسكار عن سيناريو فيلم Talk to Her عام 2002، وهو أحد أشهر المخرجين في جيله.

أما سبايك لي الحائز على جائزة الأوسكار عن سيناريو فيلم BlacKkKlansman، سيحصل في تورونتو على جائزة تمنح لصانعي الأفلام الذين مثلوا العظمة في حياتهم المهنية.

نال جوائز الشرف من مهرجان تورونتو في وقت سابق، كل من جيسيكا تشاستين، روجر ديكنز، بريندان فريزر، أنتوني هوبكينز، وخواكين فينيكس، وغيرهم.

سيقام حفل تكريم كل من تكريم بيدرو ألمودوفار وسبايك لي يوم 10 سبتمبر، خلال النسخة 48 من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

سيعرض مهرجان تورونتو هذا العام أكثر من 60 فيلما من 70 دولة حول العالم، وتقام فعالياته في الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر.

ويعود مهرجان تورونتو السينمائي الدولي إلى إقامة فعالياته بشكل كامل على أرض الواقع، بعد دورتين عُقدتا بعدد محدود نظراً لتفشي جائحة كورونا، ومن المنتظر أن تشهد النسخة القادمة من المهرجان مشاركة أبرز النجوم مثل المخرج ستيفن سبيلبيرج وهاري ستايلز وبيتر فاريلي.