عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الرابعة عربيًا والـ 33 عالميًا| مدينة مصرية يسكنها 5 مليارديرات و7400 مليونير!.. تفاصيل

صدى البلد

تسعى مدينة نيويورك دائمًا إلى أن تكون على قمة العالم في كل شيء، وهذه المرة لم تكن استثناءً. 

فوفقًا لتقرير "Henley Global" الصادر في عام 2023، والذي نُشر في شهر إبريل، تم تصنيف نيويورك على أنها أغنى مدينة في العالم. وهذا التصنيف يعكس التفوق الاقتصادي والثقافي الذي تتمتع به هذه المدينة العملاقة.

 

 

ثروات تتخطى الملايين

ووفقًا للتقرير، تجمع نيويورك أكبر عدد من أصحاب الثروات حول العالم. يبلغ عدد الأفراد الذين يمتلكون صافي ثروة تتجاوز مليون دولار في المدينة 340 ألف شخص. 

ولا يقتصر الأمر هنا، فقد رصد التقرير وجود 58 مليارديرًا في المدينة، بالإضافة إلى 724 فردًا ثريًا تفوق ثروتهم 100 مليون دولار.

تألق عربي يتصاعد

ولا تكتفي المدينة الكبيرة بلقب أغنى مدينة فقط، بل تشهد المدن العربية تألقًا ملحوظًا أيضًا. فقد تم تصنيف ثلاث مدن عربية ضمن أغنى 50 مدينة في العالم.

دبي: لؤلؤة الشرق الأوسط

تسعى مدينة دبي إلى تحقيق التفوق الاقتصادي والتميز، حيث جاءت في المرتبة العشرون عالميًا. يعيش في دبي 68400 مليونير، و15 ملياردير، و206 شخصًا ثريًا تجاوزت ثروتهم 100 مليون دولار.

أبوظبي: ثراء وازدهار

تتقدم أبوظبي على خطى دبي، حيث احتلت المركز الثاني عربيًا والتاسع والثلاثين عالميًا. يبلغ عدد مليونيرات المدينة 24200 شخص، مما يعكس نجاح استراتيجياتها الاقتصادية.

الدوحة: نجاح ملحوظ

تأتي الدوحة في المركز الثالث عربيًا والثالث والأربعين عالميًا. يزخر هذا العاصمة بـ21500 مليونير، و48 فردًا ثريًا تمتلك ثرواتهم الفائقة التي تتجاوز 100 مليون دولار.

الرياض: ريادة اقتصادية

العاصمة السعودية، الرياض، تبرز كواحدة من رواد الاقتصاد العربي. تحتل المركز الرابع عربيًا والسابع والأربعين عالميًا، حيث يتجاوز عدد مليونيراتها 18100 فرد، إلى جانب وجود 8 مليارديرات، و63 فردًا ثريًا بثروات تجاوزت 100 مليون دولار.

القاهرة: نهضة اقتصادية

تسعى القاهرة إلى تحقيق نهضة اقتصادية ملحوظة، حيث تأتي في المركز الرابع عربيًا والثالث والثلاثين عالميًا. ورضم المدينة أكثر من 7400 مليونير، و5 مليارديرات، و27 شخصًا ثريًا بأموال تتجاوز حاجز 100 مليون دولار.

الشارقة والدار البيضاء: نجاح متسارع

إمارة الشارقة تحقق نجاحًا لافتًا بزيادة أعداد المليونيرات بنسبة 84% خلال العقد الماضي، حيث ارتفع عددهم إلى 3800 شخص. ولا تقتصر النجاحات على ذلك فحسب، حيث تسجل الدار البيضاء نموًا بنسبة 28% في أعداد المليونيرات، ليصل العدد إلى 2800 شخص.

 

تتواصل مسيرة النجاح لمدينة نيويورك كأغنى مدينة في العالم، مع تصاعد لمعان المدن العربية في سباق الاقتصاد والازدهار. هذه المعلومات تظهر الريادة الاقتصادية والتميز التي تتمتع بها هذه المدن، وتشير إلى ازدهارها المستمر في ساحة الأعمال العالمية.

العالم القاهرة أبوظبي الدوحة العاصمة السعودية نيويورك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

بيان عاجل من السفارة الروسية في السنغال بعد نقل زعيم المعارضة للمستشفى

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

موضوعات متعلقة

مش زي ما أنت متخيل| تعرف على أرباح الزمالك من البطولة العربية بعد الخروج

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

المعتصمون قتلوا 48 ودفنوهم بمقابر الصدقة| "اعتصام رابعة والنهضة" حينما حاول الإخوان إقامة دولة داخل مصر

العملة الخضراء تتهاوى| ضربة موجعة لسعر الدولار في السوق السوداء.. والسبب شهادات البنوك

علي ماهر كلمة السر| كابوس 2018 يطارد الأهلي أمام المصري في الكأس.. لقاء تلهبه الذكريات

ضربة موجعة للأحمر| بيراميدز يخطف لاعب الأهلي في صفقة لمدة 4 مواسم.. تفاصيل

حفل تخرج انتهى بمعركة| 12 إصابة في اشتباكات طالبات “تجارة طنطا”.. وأول تعليق من الكلية

يا فرحة ما تمت| إصابة 22 بينهم أطفال بالتسمم في سوهاج.. والسبب “جاتوه” النجاح

ترشيحاتنا

بالموبيل.. دفع فاتورة الغاز المنزلي اونلاين

الشيبي يدلي بأقواله للنائب العام في شكواه ضد الشحات.. واستدعاء لاعب الأهلي

أرجوك.. نداء عاجل من بسمة وهبة لشيخ الأزهر.. فيديو

حاكم ولاية فلوريدا يهاجم الرئيس السابق: ترامب لم يفز وبايدن الزعيم الشرعي

خاص| شركة ZTE: أمريكا رفضت أبراج 5G الصينية لأسباب سياسية واقتصادية

الرابعة عربيًا والـ 33 عالميًا| مدينة مصرية يسكنها 5 مليارديرات و7400 مليونير!.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصائر ومشروبات سحرية لتفتيت حصوات الكلى بدون أدوية

مسابقة لاختيار أجمل بقرة في تركيا.. هذا شروطها وجائزة الفائزة

المخرج أحمد علاء: عرض مسافر ليل يتناول صراع الخير والشر

والدة فرح الزاهد وشقيقتها تدعمانها في العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

فيديو

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

كلمني و عزمني على العشا.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بـ حليمة بولند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ