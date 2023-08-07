الرابعة عربيًا والـ 33 عالميًا| مدينة مصرية يسكنها 5 مليارديرات و7400 مليونير!.. تفاصيل

تسعى مدينة نيويورك دائمًا إلى أن تكون على قمة العالم في كل شيء، وهذه المرة لم تكن استثناءً.

فوفقًا لتقرير "Henley Global" الصادر في عام 2023، والذي نُشر في شهر إبريل، تم تصنيف نيويورك على أنها أغنى مدينة في العالم. وهذا التصنيف يعكس التفوق الاقتصادي والثقافي الذي تتمتع به هذه المدينة العملاقة.

ثروات تتخطى الملايين

ووفقًا للتقرير، تجمع نيويورك أكبر عدد من أصحاب الثروات حول العالم. يبلغ عدد الأفراد الذين يمتلكون صافي ثروة تتجاوز مليون دولار في المدينة 340 ألف شخص.

ولا يقتصر الأمر هنا، فقد رصد التقرير وجود 58 مليارديرًا في المدينة، بالإضافة إلى 724 فردًا ثريًا تفوق ثروتهم 100 مليون دولار.

تألق عربي يتصاعد

ولا تكتفي المدينة الكبيرة بلقب أغنى مدينة فقط، بل تشهد المدن العربية تألقًا ملحوظًا أيضًا. فقد تم تصنيف ثلاث مدن عربية ضمن أغنى 50 مدينة في العالم.

دبي: لؤلؤة الشرق الأوسط

تسعى مدينة دبي إلى تحقيق التفوق الاقتصادي والتميز، حيث جاءت في المرتبة العشرون عالميًا. يعيش في دبي 68400 مليونير، و15 ملياردير، و206 شخصًا ثريًا تجاوزت ثروتهم 100 مليون دولار.

أبوظبي: ثراء وازدهار

تتقدم أبوظبي على خطى دبي، حيث احتلت المركز الثاني عربيًا والتاسع والثلاثين عالميًا. يبلغ عدد مليونيرات المدينة 24200 شخص، مما يعكس نجاح استراتيجياتها الاقتصادية.

الدوحة: نجاح ملحوظ

تأتي الدوحة في المركز الثالث عربيًا والثالث والأربعين عالميًا. يزخر هذا العاصمة بـ21500 مليونير، و48 فردًا ثريًا تمتلك ثرواتهم الفائقة التي تتجاوز 100 مليون دولار.

الرياض: ريادة اقتصادية

العاصمة السعودية، الرياض، تبرز كواحدة من رواد الاقتصاد العربي. تحتل المركز الرابع عربيًا والسابع والأربعين عالميًا، حيث يتجاوز عدد مليونيراتها 18100 فرد، إلى جانب وجود 8 مليارديرات، و63 فردًا ثريًا بثروات تجاوزت 100 مليون دولار.

القاهرة: نهضة اقتصادية

تسعى القاهرة إلى تحقيق نهضة اقتصادية ملحوظة، حيث تأتي في المركز الرابع عربيًا والثالث والثلاثين عالميًا. ورضم المدينة أكثر من 7400 مليونير، و5 مليارديرات، و27 شخصًا ثريًا بأموال تتجاوز حاجز 100 مليون دولار.

الشارقة والدار البيضاء: نجاح متسارع

إمارة الشارقة تحقق نجاحًا لافتًا بزيادة أعداد المليونيرات بنسبة 84% خلال العقد الماضي، حيث ارتفع عددهم إلى 3800 شخص. ولا تقتصر النجاحات على ذلك فحسب، حيث تسجل الدار البيضاء نموًا بنسبة 28% في أعداد المليونيرات، ليصل العدد إلى 2800 شخص.

تتواصل مسيرة النجاح لمدينة نيويورك كأغنى مدينة في العالم، مع تصاعد لمعان المدن العربية في سباق الاقتصاد والازدهار. هذه المعلومات تظهر الريادة الاقتصادية والتميز التي تتمتع بها هذه المدن، وتشير إلى ازدهارها المستمر في ساحة الأعمال العالمية.