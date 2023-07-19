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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لهذا السبب.. ملياردير يرفع سيارته إلى الطابق 44 في الصين..فيديو

ملياردير يرفع سيارته
ملياردير يرفع سيارته إلى الطابق 44 في الصين

وثق مقطع فيديو عملية نقل سيارة رولز رويس التي يبلغ وزنها 2.5 طن إلى ارتفاع 550 قدما فوق ناطحة السحاب في مقاطعة فوجيان الصينية.

يمتلك السيارة الفارهة التي يبلغ سعرها 300 ألف جنيه إسترليني (١٢٬٠٦٩٬٦٢١٫٠٠ جنيه مصري) رجل أعمال ملياردير في الصين. 

رولز رويس 

وأوضحت الشركة المسؤولة عن رفع سيارة رولز رويس إلى  شرفة بنتهاوس في الطابق 44 بالمبني الشاهق الارتفاع تطلب حسابات وتجارب دقيقة. 

وأضافت الشركة أن صاحب السيارة أراد رفعها إلى شرفة شقته لأنه يريد رؤيتها فيها بشكل شبه يومي. 

يأتي ذلك في الوقت الذي استخدم فيه المستثمر العقاري الثري، أدريان بورتيلي، المعروف باسم "السيد لامبو"، رافعة لرفع سيارة سباق إلى الطابق 57 من المبني الذي يعيش فيه لعرضها في منزله السقفي في ملبورن في وقت سابق من هذا العام.

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 ملياردير يرفع سيارته إلى الطابق 44 في الصين
 ملياردير يرفع سيارته إلى الطابق 44 في الصين

 

 

 

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