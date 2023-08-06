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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المتحدث باسم الكرملين يهاجم نيويورك تايمز بسبب الانتخابات الرئاسية الروسية

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن صحيفة نيويورك تايمز أساءت تفسير كلماته حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا في عام 2024 حيث سيعاد انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأكثر من 90٪ من الأصوات.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من اليوم عن بيسكوف، قوله إن الانتخابات الرئاسية في روسيا "ليست في الحقيقة ديمقراطية، إنها بيروقراطية مكلفة" وأن "بوتين سيعاد انتخابه العام المقبل بأكثر من 90٪ من الأصوات"، وقد كتب المقال روجر كوهين.

وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة تاس الروسية: "كاتب المقال فسر كلماتي بطريقة خاطئة تمامًا"، مؤكدا أنه التقى بهذا الصحفي وتحدث معه وأن أحد أسئلته كان حول الانتخابات المقبلة، وكان الجواب كالتالي: "مستوى التأييد لـ بوتين غير مسبوق على الإطلاق ويمكن القول الآن أنه إذا ترشح لمنصب الرئيس، فسيتم إعادة انتخابه بأغلبية ساحقة، "إنما يترتب عليه إنفاق لا داعي له".

غير أنه بحسب بيسكوف، قال للصحافي "أصر فلاديمير بوتين على تنظيم الانتخابات دون إخفاق، وهذا ما تتطلبه الديمقراطية"، مشيرا إلى أن بوتين قال ذلك في خطابه عن حالة الأمة.

إلى جانب ذلك، أضاف المتحدث باسم الكرملين أنه شارك برأيه الشخصي مع الصحفي.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا في مارس 2024، ولدى بوتين الحق في الترشح لفترة ولاية أخرى، لكنه لم يعلن بعد عن خططه الانتخابية.

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