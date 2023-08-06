صواريخ قاتلة.. بوتين يمنع حلف الناتو من توجيه ضربة قوية ضد روسيا

قال لورانس ويلكرسون، رئيس مكتب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولن باول، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منع حلف الناتو من التوسع إلى حدود البلاد وزرع صواريخ باليستية قالتة في أوكرانيا.

وقال ويلكرسون: "بوتين يرد ببساطة على توسع حلف شمال الأطلسي، الذي قمنا به و يحاول منع توسع الكتلة العسكرية، لأنه يصبح خطيرًا للغاية”.

وأضاف: “نقوم بتثبيت صواريخ مزدوجة الاستخدام في أي بلد نأتي إليه”.

وأشار ويلكرسون إلى أنه “يمكن إعادة تشكيل المنشآت الأمريكية، وسوف تتحول من أنظمة دفاعية إلى أسلحة هجومية يمكن تزويدها برؤوس حربية نووية”.

وأكد أن هذه المنشآت بالتحديد هي التي ستنشئها الولايات المتحدة في أوكرانيا.