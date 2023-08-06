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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى برئاسة ممدوح عبدالشافى الشافعى مدير جمرك مطار سوهاج الدولى من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أبوظبى علي رحلة خطوط طيران ويز أير اشتبه عمرو السيد مدير الحركة تفتيش الركاب وبلال محمد ضاحى رئيس قسم الأمن الجمركى وعبدالعزيز فؤاد مدير التعريفة في الراكب ر . م . أ  مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مروه بيرم تحت إشراف حسن أبو كريشه مدير أدارة الفحص تبين وجود أجسام متماثله متعددة .

وبالعرض على ممدوح عبدالشافى مدير ادارة جمرك مطار سوهاج قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٤٨ هاتف محمول ماركات مختلفة مخبأة بحقائب الراكب فى أماكن يصعب الوصول إليها. وبلغت قيمة المضبوطات ٢٦٢ ألف جنيه .

قرر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ١٣ لسنة ٢٠٢٣ بعد العرض على الأستاذ عمر خليفة رئيس الاداره المركزيه لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ جمال عزت النمر مدير عام الأمن الجمركى بالمنطقة الوسطى الجنوبيه بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .
 

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