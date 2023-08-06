رئيس صندوق المأذونين يكشف عن أكثر شرط يكتب في عقود الزواج.. فيديو

قال الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، إن بعض السيدات تشترطن بعض الشروط في وثيقة الزواج مثل عدم قيام الزواج بالزواج من ثانية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشروط لا يترتب عليها أي شيء، لأن الزوجة في هذا الحالة لم تكمل الشرط، ولا تكتب الآثار المترتبة على الزواج عليها بأخرى.

وأوضح "سليم"، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، أن أكثر شرط يكتبه في الشروط الخاصة، هو وجود العصمة في يد الزوجة، وهذا الشرط ليس جديدًا، وكان يكتب في وثيقة الزواج القديمة، وبنسبة 95% ممن يكتب هذا الشرط يكون لديهم تجارب زوجية سابقة.

إعطاء الزوجة العصمة

وأشار رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، إلى أن البعض يفهم إعطاء الزوجة العصمة بصورة غير صحيحة، مشيرًا إلى أن إعطاء الزوجة العصمة لا ينفي حق الزوج في تطليق زوجته، فإعطاء العصمة عبارة عن توكيل للزوجة في تطليق نفسها عندما تريد.