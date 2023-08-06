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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن قصف جسور روسية استراتيجية

حرب اوكرانيا
حرب اوكرانيا

أكد الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أنه قصف جسور تربط شبه جزيرة القرم بالأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية، في بيان على “تليجرام”، إن “الضربات أصابت طريقتين رئيسيتين للاتصال لروسيا، جسر تشونهار الذي يربط منطقة خيرسون بشبه جزيرة القرم وجسر أصغر إلى شبه الجزيرة من بلدة جينيشيسك الأوكرانية”.

كانت السلطات المدعومة من روسيا ووسائل الإعلام الرسمية الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن كييف كانت مسؤولة عن الضربات على الجسور.

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واتهم رئيس المناطق المحتلة الذي عينته روسيا في منطقة خيرسون أوكرانيا باستخدام صواريخ ستورم شادو التي قدمتها بريطانيا في الهجوم.

شبه جزيرة القرم روسيا خيرسون أوكرانيا

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