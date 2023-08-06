الخطوة الأخيرة.. زيلينسكي يستعين بحيلة أوكرانية قديمة ضد روسيا

قال المخرج الأوكراني، إيجور لوباتينوك، اليوم الأحد، أن نظام كييف يهاجم السفن المدنية بسبب فشل الهجوم المضاد والحاجة إلى أخبار سارة.

وكتب لوباتينوك، في تغريدة على “تويتر”: "المجلس العسكري الأوكراني تحت قيادة زيلينسكي يستمتع بحيلة جديدة.. ويستخدم تكتيك قراصنة البحر. هجوم اليوم بطائرة بدون طيار على ناقلة النفط الروسية سيج هو أحدث خطوة نحو تكتيك إرهابي حكومي كامل".

حيلة أوكرانية قديمة

وأضاف: “في ضوء الفشل الكبير في ساحة المعركة، والخسائر الفادحة والمأزق، يحتاج نظام "المتسول زيلينسكي" إلى تزويد الجمهور بالأخبار السارة. لتحقيق هذا الهدف، يستخدم زيلينسكي حيلة أوكرانية قديمة، وهي الهجمات على السفن المدنية”.

وفي وقت سابق، وفي وقت سابق، قال لوباتينوك، إن قادة الغرب قد يطيحون بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بسبب خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وكتب لوباتينوك، في تغريدة على “تويتر”: "الآن مسار النظام الأوكراني يقود فقط إلى الحرب العالمية الثالثة، لكنني متأكد من أنه لا الغرب ولا روسيا يريدون ذلك. لذا أتوقع أن يكون التحرك المستمر بالنسبة لهم هو التخلص من زيلينسكي ومحاولة تجميد الصراع في أوكرانيا”.

وأشار لوباتينوك، إلى أن الهجوم المضاد "الكبير" للقوات المسلحة الأوكرانية لا يبدأ بأي شكل من الأشكال، وأوكرانيا "تخسر كثيرًا".