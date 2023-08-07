مطار القاهرة.. ضبط راكبين مصريين بحوزتهما أدوية مهربة غير مصرح بتداولها

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكبين مصريين بحوزتهما دواء solpadeine غير المصرح بتداوله في السوق المصري.

الحالة الأولى كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط السعودية القادمة من المدينة حيث استوقف مصطفي محمد مصطفي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد شاكر مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام حافظ منشاوي رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف محمود محمد طلعت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٣٦٠ كبسولة و ٢٦٠ عبوة فوار بإجمالي ٦٢٠ من الدواء سالف الذكر.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب نفس الخطوط ولكن الرحلة القادمة من جدة حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته ٢٢٠ شريط لنفس العقار تم الضبط بواسطة كل من أحمد محمد فتحي مأمور الجمرك و عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢.

أمر أحمد عبد الهادي مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول كما امر مصطفي الجندي مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم إحالة الراكبين للنيابة المختصة.