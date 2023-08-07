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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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معهد علوم البحار والمصايد في الغردقة.. تاريخ عريق ومكتبة ثمينة تجذب الباحثين

صوره موضوعية
صوره موضوعية

في منطقة الأحياء المائية في شمال مدينة الغردقة، يقع فرع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والذي يُعَدُّ أقدم محطة بحثية تطل على البحر الأحمر في الشرق الأوسط. يتميز المعهد بمكتبته الفريدة التي تعود تاريخها إلى ثلاثينيات القرن الماضي، حيث تحتوي على مجموعة هائلة من الكتب والمجلدات والمجلات العلمية النادرة.

 

المكتبة النادرة: كنز من الكتب والمخطوطات القديمة

تقسم المكتبة إلى ثلاثة أقسام أساسية: الجزء الأول مخصص للكتب، الجزء الثاني للبعثات العملية والمجلات والرحلات البحثية، والجزء الثالث للخرائط والأطلس، تحظى المكتبة بأهمية خاصة نظرًا لاحتوائها على مخطوطات نادرة، منها كتاب وصف مصر الذي يعود للحملة الفرنسية، بالإضافة إلى كتب أخرى نُسخت من القرون السابع عشر والثامن عشر. كما تتنوع محتويات المكتبة لتشمل مختلف جوانب الحياة البحرية والكائنات البحرية والطيور الموجودة في مصر.

تاريخ معهد علوم البحار والمصايد في الغردقة

وفي سياق آخر، يعتبر معهد علوم البحار والمصايد بالغردقة أول معهد بحري بحثي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تأسس عام 1928. يتبع المعهد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويضم متحفًا بحريًا مميزًا يحتوي على تشكيلة واسعة من الكائنات البحرية، بما في ذلك سمكة قرش الماكو وقرش المنشار والسلاحف المتنوعة والدلافين.

متحف علوم البحار: معرض للكائنات البحرية والمحيط الهندي

تجسد شخصية عالم البحار المعروف الدكتور حامد جوهر رمزًا للمعهد، حيث قام برئاسة المحطة لمدة تزيد عن 40 عامًا، وأضاف العديد من الإسهامات العلمية المهمة في مجال علوم البحار. بالإضافة إلى عمله في البحث العلمي، تولى الدكتور جوهر تقديم برنامج تلفزيوني أسبوعي معروف باسم "عالم البحار".

باعتباره موطنًا لأقدم مكتبة في البحر الأحمر وأول معهد بحري بحثي في المنطقة، يظل معهد علوم البحار والمصايد بالغردقة نقطة انطلاق رئيسية للباحثين والعلماء الذين يسعون لاستكشاف أعماق البحار والمحيطات ودراسة تنوع الحياة البحرية في منطقة الشرق الأوسط. تجذب المكتبة الثمينة والمتحف الفريد العديد من الزوار والباحثين من مختلف أنحاء العالم، الذين يسعون لاستكشاف تاريخ المنطقة وثرواتها البحرية.

استكمالًا لمسيرة البحث العلمي والتعليم، يأمل المعهد في أن يستمر في تقديم مساهماته القيمة في مجال علوم البحار وأن يحافظ على مكانته كمرجع علمي مهم في المنطقة وعبر العالم.

الغردقة معهد علوم البحار والمصايد البحر الأحمر متحف علوم البحار عالم البحار الدكتور حامد جوهر

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