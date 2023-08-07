عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفقة زوجها.. ميرنا نور الدين تخطف الأضواء عبر إنستجرام

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

 

وظهرت ميرنا في الصورة رفقة زوجها من عطلتهم الصيفية، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

 

وشاركت ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

وفي سياق آخر، أطلت الفنان ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو “الكتيبة 101”، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.

تكون المسلسل من 20 حلقة، وشارك في بطولته عدد من النجوم، وهم: عمرو يوسف وآسر ياسين، وشارك في العمل أيضا، كلا من: الفنان فتحي عبد الوهاب، وليد فواز، وفاء عامر، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف.

 

اعمال ميرنا نور الدين الفنانة ميرنا نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

ممدوح عباس قادر على حل المشاكل| مرتضى منصور يوجه رسالة لحازم إمام وشيكابالا

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

الأهلي يضع شرطًا لبقاء قندوسي في الفريق

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

بعد وقف التفاوض مع سوزا.. شوبير يكشف عن مهاجم الأهلي الجديد بالاسم ..تفاصيل

تجتاح العالم| الأرصاد تحذر بشدة من كوارث بسبب ارتفاع درجات الحرارة ..فيديو

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الصين بشأن محادثات السعودية عن أوكرانيا

وزير الخارجية عن مبادرة الرئيس لمساعدة السودان : استجابة سريعة من دول الجوار

منح دراسية مجانية.. وزارة التضامن تعلن شروط التقديم

ميزة هائلة لعشاق تطبيق Threads طال انتظارها

صحيفة Telegraph تسلط الضوء على المقومات السياحية بالإسكندرية وواحة سيوة

الرئيس السيسي يمنح سلطان البهرة وشاح النيل تقديرا لجهوده في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلمين وش السعد| تفاصيل اكتشاف الكنز المصري الغارق منذ قبل الميلاد

مفيش فرق.. فستان ياسمين صبري وجورجينا يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

طريقة عمل طاسة بيض باللانشون| مذاق لا يقاوم

العرق له فوائد .. هاني الناظر يكشف تفاصيل مثيرة

فيديو

كلام يوجع القلب.. أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ