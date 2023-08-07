تصل إلى 43 مئوية.. روسيا تشهد طقسًا شديد الحرارة اليوم

أعلنت الأرصاد الجوية الروسية أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في أقاليم جنوبي روسيا إلى 43 درجة مئوية وفي موسكو إلى 34 درجة.

وحسب "روسيا اليوم، قال خبراء الطقس إن روسيا تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة اليوم حيث ستصل إلى 37 درجة مئوية في مقاطعات بيلجورود وكورسك وأوريول وريازان وتامبوف.

وأضافوا أن درجات الحرارة ستقترب من 40-43 درجة مئوية في أقاليم كراسنودار وروستوف وستافروبول ومقاطعتي أستراخان وفولجوجراد في جنوب روسيا.

وأشاروا إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض الثلاثاء وبحلول يوم السبت ستكون درجة الحرارة بين 17 و22 مئوية درجة.