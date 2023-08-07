صحف الإمارات| قتلى ومفقودين في غرق قارب مهاجرين بتونس.. الجيش السوداني يتقدم ميدانيا.. وجوتيريش يحذر: طبول الحرب النووية تدق

الإمارات تتضامن مع المغرب وتعزي بضحايا حادث الحافلة

روسيا تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية غربي موسكو

النيجر تغلق المجال الجوي

النيجر تترقب رد "إيكواس" بعد انتهاء المهلة

كوريا الشمالية تتأهب مع اقتراب إعصار "خانون"

قتلى في فيضانات تضرب الصين

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الاثنين، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة الاتحاد إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قد بعث برقية تهنئة إلى الحسن واتارا رئيس جمهورية ساحل العاج، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين الرئيس الحسن واتارا.



أفادت صحيفة البيان بان دولة الإمارات عبرت عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا حادث حافلة الركاب في إقليم أزيلال والذي أسفر عن مقتل العشرات.

كما عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في ضحايا حادث القطار الذي وقع في منطقة نواب شاه بإقليم السند، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.



أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى دعوة وزارة الخارجية مواطني الدولة، إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان.

وذكرت عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أنه حفاظاً على سلامة مواطني الدولة، تؤكد وزارة الخارجية أهمية التقيد بقرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان، الصادر مسبقاً.

عربيا وإقليميا، أوضحت صحيفة الخليج تأكيد مصادر عسكرية، تقدُّم الجيش السوداني على قوات الدعم السريع في عدد من محاور القتال بالعاصمة الخرطوم، وتجدَّد القصف الجوي، أمس الأحد، مستهدفاً قوات الدعم السريع، في عدد من المناطق بالخرطوم، فيما أعرب الأزهر عن شديدِ أسفه لما يشهده إقليم دارفور من أعمالِ عنف، ودعا إلى وقف النزاع والاقتتال في السودان، في حين أعلنت قوى الحرية والتغيير عن مشاورات مع الحزب الشيوعي وأحزاب أخرى لتكوين جبهة مدنية عريضة.



أفادت صحيفة البيان بمقتل ما لا يقل عن أربعة مهاجرين لقوا حتفهم وفقد 51 آخرون بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية.

وأضاف أن جميع المهاجرين الذين كانوا على متن المركب من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وقال وزير الداخلية التونسي في يوليو إن خفر السواحل انتشل 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحل البلاد منذ أول يناير حتى 20 يوليو هذا العام، وهو عدد غير مسبوق للضحايا من المهاجرين قبالة السواحل التونسية.



وذكرت صحيفة الوطن أن قوات خاصة إسرائيلية اغتالت، مساء أمس الأحد، ثلاثة فلسطينيين في قرية عرابة قرب جنين شمالي الضفة الغربية، فيما دانت وزارة الخارجية الأمريكية «مقتل فلسطيني على يد مستوطنين إسرائيليين»، ووصفت الحادث بأنه «إرهاب».



وزعم الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) أن القوات الخاصة الإسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين كانوا يستعدون لتنفيذ «هجوم».

دوليا، أوضحت صحيفة الإمارات اليوم تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، من أن «طبول الحرب النووية تدق مرة أخرى»، وذلك مع استمرار المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك وفيينا، بشأن نزع السلاح النووي.

وفي رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الـ78 للقصف النووي على مدينة هيروشيما، حث غوتيريش المجتمع الدولي على التعلم من «الكارثة النووية» التي عصفت بالمدينة اليابانية في السادس من أغسطس 1945، وفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة. وتلت الرسالة الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أمام نصب السلام التذكاري في هيروشيما.



أفادت صحيفة الاتحاد بإغلاق النيجر مجالها الجوي حتى إشعار آخر، غداة انتهاء المهلة التي منحتها (إيكواس) لقادة الانقلاب لإعادة الرئيس المعزول محمد البازوم إلى منصبه.

واتفق كبار مسؤولي الدفاع في دول «إيكواس» في 30 يوليو على اتخاذ إجراء عسكري، بما في ذلك تحديد موعد ومكان التدخل، إذا لم يتم الإفراج عن رئيس النيجر المحتجز وإعادته إلى منصبه بحلول يوم أمس.



فيما أشارت صحيفة البيان إلى اعلان النيجر اليوم الإثنين أنها تترقب رداً من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بعد انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه. وقالت إيكواس إنها ستصدر بيانا حول خطواتها التالية.



أشارت صحيفة البيان إلى تأكيد روسيا، أنها أسقطت مسيّرة أوكرانية في منطقة كالوغا الواقعة على بعد أقل من 200 كيلومتر جنوب غرب موسكو مع تكاثر الهجمات التي تستهدف العاصمة الروسية.

وكتب حاكم المنطقة فلاديسلاف تشابشا عبر «تلغرام»: «أسقطت الدفاعات الجوية مسيّرة فوق منطقة فيرزكوفسكي خلال الليل». وأضاف أن الحادث لم يلحق أضرارا بشرية أو مادية.



وذكرت صحيفة الخليج إن كوريا الشمالية أصدرت اليوم الاثنين تحذيرا من إعصار "خانون" ودعت إلى بذل الجهود لتلافي وقوع أضرار حيث من المتوقع أن يضرب الإعصار شبه الجزيرة الكورية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وقالت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية إنه من المتوقع أن يتجه الإعصار شمالا نحو الساحل الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة الكورية يوم الخميس المقبل بعد مروره بشمال أوكيناوا اليابانية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.



أفادت صحيفة البيان بأن 14 شخصاً لقوا حتفهم خلال مطلع الأسبوع في مدينة شولان الصينية بسبب الفيضانات الناجمة عن الإعصار دوكسوري.

ويشهد شمال شرق الصين وبكين وإقليم خبي سقوط أمطار غزيرة وفيضانات منذ وصول الإعصار دوكسوري للبر في إقليم فوجيان الجنوبي قبل أسبوعين.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المياه في المدينة انحسرت إلى مستويات آمنة، وأضافت أنه جرى نشر جهود الاستجابة العاجلة لإجلاء السكان وإصلاح البنية التحتية. وعادت الكهرباء إلى 14305 منازل.



قالت صحيفة الاتحاد إن ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني أصدر اليوم الاثنين مرسوما بتعيين هون مانيت المشرع المنتخب ونجل رئيس الوزراء الحالي هون سين رئيسا جديدا للوزراء في البلاد. وذكرت صحيفة "ذا بنوم بنه بوست" الكمبودية أن المرسوم جاء عقب طلب رئيس الوزراء المنتهية ولايته هون سين، رئيس حزب الشعب الكمبودي، الذي حصل على 120 مقعدا من مقاعد الجمعية الوطنية " البرلمان"البالغ عددها 125، في الانتخابات العامة التي جرت في 23 يوليو الماضي.



أوضحت صحيفة الإمارات اليوم اعلان حكومة المملكة المتحدة الأحد زيادة الغرامات على أرباب العمل ومالكي العقارات الذين يسمحون لمهاجرين لا يحملون أوراقا رسمية بالعمل أو الاستئجار، في إطار إجراءات جديدة للحد من وصول المهاجرين.

وتسعى حكومة المحافظين التي تشهد تراجعا في شعبيتها قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، إلى وقف تدفق المهاجرين بواسطة القوارب عبر المانش.

وقالت وزارة الداخلية إن "التوظيف والتأجير غير القانونيين يشكلان عاملا جذب" للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لدخول الأراضي البريطانية.