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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظام تشغيل محرك السيارة كيف يعمل وما العوامل التي تؤثر عليه.. تفاصيل

نظام تشغيل محرك السيارة
نظام تشغيل محرك السيارة كيف يعمل وما العوامل التي تؤثر عليه

سوق السيارات ملئ الآن بالسيارات الحديثة التي يتوافر بها الكثير من التكنولوجيات المتطورة ، التي تهدف الي راحة سائقها وركابها، حيث تعمل شركات السيارات علي منافسة بعضها البعض في تقديم افضل الخدمات الي ملاك سيارتهم .

نظام تشغيل محرك السيارة كيف يعمل وما العوامل التي تؤثر عليه

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وتحتوي السيارات الحديثة الآن علي الكثير من الأنظمة الخاصة بالتشغيل والحركة منها، نظام إيقاف وتشغيل المحرك "  Start-Stop System" ، ولكن الكثيرين من ملاك السيارات لا يعرفون كيف يعمل محرك بالسيارة كيف وما العوامل التي تؤثر عليه .

نظام تشغيل محرك السيارة كيف يعمل وما العوامل التي تؤثر عليه

- كيف يعمل نظام تشغيل المحرك :

نظام تشغيل محرك السيارة كيف يعمل وما العوامل التي تؤثر عليه

1- تقليل استهلاك الوقود

نظام إيقاف وتشغيل محرك السيارة يساعد على خفض استهلاك الوقود بنسبة 15 % ، وذلك يساعد علي توفير النفقات وحماية البيئة، بالإضافة الي أن النظام يعمل علي راحة السائق من تشغيل وإيقاف السيارة بشكل متكرر .

2- كيف يعمل نظام تشغيل و إيقاف السيارة  

السيارات تحتوي الآن علي نظام إدارة الطاقة المزود بنظام إيقاف وتشغيل المحرك ، ويتكون من وحدة تحكم بالمحرك ، وحساسات للبطارية ، بالإضافة الي بطارية مقاومة للتفريغ العميق بتقنية EFB أو AGM.

وبالتالي عند توقف السيارة يتم إيقاف المحرك، ولكن يجب تغير وضع ناقل الحركة من التحرك الي السكون والضغط علي فرامل السيارة ، وعند الضغط مرة أخري علي دواسة البنزين بعد تحرك ناقل الحركة لأي من السرعات يتم تشغيل محرك السيارة مرة خري .

نظام تشغيل محرك السيارة كيف يعمل وما العوامل التي تؤثر عليه

هناك سيارات حديثة لا تحتاج الي هذا العناء فهي تعمل بشكل أوتوماتيك عند توقفها يتم إيقاف المحرك وعند تحريكها مرة أخري يتم تشغيل المحرك، مع العلم أن الأنظمة الكهربائية بالسيارة تظل مستمرة في العمل.

- عوامل تؤثر علي نظام تشغيل السيارة و إيقافها

1- انخفاض طاقة البطارية .

2- ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة بشدة .

3- عدم وصول المحرك إلى درجة حرارة التشغيل

4- توقف السيارة علي منحدر .

نظام تشغيل محرك السيارة كيف يعمل وما العوامل التي تؤثر عليه

علاوة علي ذلك هناك عوامل أخري تؤثر على عمل نظام إيقاف وتشغيل المحرك منها تدفئة المقاعد والنوافذ ومكيف الهواء، حيث تمنع هذه التقنيات النظام من العمل ولا يتم إيقاف المحرك بسبب متطلبات الطاقة التي يحتاج اليها صاحب السيارة .

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