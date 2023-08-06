بحالة فريدة| سيارات مستعملة أوتوماتيك تحت 550 ألف جنيه

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من طرازات السيارات التي يحتاج اليها المواطنين، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل غير متوقع، بالإضافة الي أن سوق السيارات المصري للمستعمل يتميز بنوافر جميع الطرازات به، وبأسعار في متناول الجميع، ويتم صيانتها بسهولة .

- يعرض موقع صدي البلد الإخباري مجموعة من السيارات المستعملة المتوافرة مثل سيارة مازدا 3 ، وأوبل استرا، وهيونداي النترا، ورينو سانديرو، و BMW E36 :

1- مازدا 3 السيدان

زودت سيارة مازدا 3 السيدان موديل 2015 بناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت مازدا اليابانية من قطع مسافة سير تصل الي 140 ألف/كم، وبها رخصة سارية من المالك الأول، وبها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

مازدا 3 السيدان موديل 2015 داخل سوق السيارات

تباع سيارة مازدا 3 السيدان موديل 2015 داخل سوق السيارات بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة، وأداء محركها .

2- رينو سانديرو الهاتشباك

تعرض سيارة رينو سانديرو الهاتشباك للبيع باللون الاسود، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، وبها محرك سعة 1600سي سي، وتمكنت سانديرو الهاتشباك موديل 2016 من قطع مسافة تصل الي 30 ألف/كم، وبها رخصة سارية حتي عام 2024 ، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات .

رينو سانديرو الهاتشباك موديل 2016 تباع داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

رينو سانديرو الهاتشباك موديل 2016 تباع داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 455 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة، وشكلها الخارجي .

3- هيونداي النترا كوبيه

تنتمي سيارة هيونداي النترا الي فئة السيارات الكوبيه ذات البابين، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك ، وتعرض للبيع باللون الفضي، وبها مرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها دهانات خارجية ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سيارة هيونداي النترا كوبيه موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل

سعر سيارة هيونداي النترا كوبيه موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 470 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

4- اوبل أسترا السيدان

تحتوي سيارة اوبل أسترا السيدان علي محرك سعة 1600 سي سي، وتعرض للبيع باللون البني ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ولا يوجد بها دهانات داخلية ، وبها دهانات خارجية.

سيارة اوبل أسترا السيدان موديل 2016

تعرض سيارة اوبل أسترا السيدان موديل 2016 للبيع داخل سوق المستعمل المصري بسعر 490 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

5- بي إم دبليو E36 السيدان

تحتوي سيارة بي إم دبليو E36 السيدان موديل 1998 ناقل حركة أوتوماتيك، ومحرك سعة 2800 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 120 ألف/كم، وبها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

سيارة بي إم دبليو E36 السيدان موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري

تتواجد سيارة بي إم دبليو E36 السيدان موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري بسعر 410 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة ، وشكلها الخارجي .