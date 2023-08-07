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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

صحة الشيوخ: الرئيس السيسي حريص على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين

صدى البلد

اعتبر النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بمتابعة آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية بمثابة تأكيد على حرصه على مواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة.

وأكد مهران، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تسعى إلى تكثيف جهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة لكل مؤشرات الاقتصاد المصري.


وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تعمل على إشراك القطاع الخاص من خلال التوسع في إقامة مشروعات استثمارية للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين.

وأشاد النائب الدكتور علي مهران، بتوجيهات الرئيس السيسي بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والقضاء على المعوقات البيروقراطية وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي القطاع الخاص.

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تعمل على تذليل العقبات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبيةوتعزيز المكتسبات التنموية في كافة المجالات بما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.

وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن الدولة تسعى إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية والتضخمية عن كاهل المواطنين من خلال البرامج الخاصة بتكافل وكرامة وزيادة الدعم للمواطن الأكثر احتياجا والاهتمام بوجود السلع التموينية.

وتجدر الإشارة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي، التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر، حيث تم عرض الإجراءات الجادة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة.

علي مهران عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الشيوخ الصحة والسكان

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