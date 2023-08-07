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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الإعلان عن جائزة بطرس بطرس غالي للسلام والمعرفة 2023

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة عن جائزة باسم الدكتور بطرس بطرس غالي لأفضل رسائل دكتوراه قدمت الى الجامعات المصرية في مجالي القانون الدولي العام والتنظيم الدولي خلال عامي 2021 ، 2022.


علما بأن  قيمة الجائزة الأولى 100 ألف جنيه مصري والثانية 75 ألف جنيه مصري مع قيام المؤسسة بنشر الرسالتين على الموقع الالكتروني الخاص بها".

المجال الثاني الدراسات الافريقية ( العلوم السياسية والتنظيمات الإقليمية الافريقية) خلال عامي 2021 ،2022.


علما بأن  قيمة الجائزة الأولى 100 ألف جنيه مصري والثانية 75 ألف جنيه مصري مع قيام المؤسسة بنشر الرسالتين على الموقع"الالكتروني الخاص بها.

يتقدم الراغبون في المشاركة بنسخة الكترونية PDF من رسائلهم مشفوعة بالسيرة الذاتية، وشهادة من الكلية المانحة للدرجة العلمية بتاريخ الحصول عليها ، عبر البريد الالكتروني للمؤسسة وذلك في موعد أقصاه 1 أكتوبر 2023.

[email protected] .

ويدعو مكتب الجوائز بالجامعة الراغبين من أعضاء الهيئة المعاونة بكليات الجامعة المعنية  بسرعة استيفاء المتطلبات للجائزة   


للمزيد من المعلومات عن الجائزة: يتم الدخول على 
http://kemetbbg.org/ar/

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

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