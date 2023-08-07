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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بيت الزكاة والصدقات المصري يقدم خدمات علاجية لـ 4200 مريض بنهاية يوليو الماضي

بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، عن تقديم 4200 خدمة طبية متنوعة للمرضى المستحقين لأموال الزكاة والصدقات بنهاية شهر يوليو الماضي.

بيت الزكاة والصدقات المصري

أوضح «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 7من أغسطس 2023م، أن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، تشمل صرف الأدوية بصورة شهرية، صرف أدوية الأورام ، صرف أدوية الروماتويد، خدمات العلاج الطبيعي والتخاطب، صيانة قوقعة الأذن، المساهمة في جراحات زراعة الأعضاء، عمليات القلب غير المغطاة بالتأمين الصحة وبرنامج العلاج على نفقة الدولة، والعمليات الجراحية لغير المصريين المقيمين ممن تنطبق عليهم الشروط الشرعية واللوائح القانونية.

وأشار«بَيْتُ الزُّكاةِ» إلى أنه تم تقديم خدمات طبية لعلاج 301 من مرضى الأورام ، وحصول 2400 مريض على علاج شهري متنوع و221 صيانة قواقع للأذن ، و256 لعلاج مرضى الروماتويد و276 لمرضى الهيموفيليا ، و30 للعمليات الجراحية، وتقديم خدمات فحوصات وتحاليل للمرضى فى مراكز العلاج الطبيعي لعدد 716 مريضًا.

وأضاف «بَيْتُ الزُّكاةِ» أنه في ٤ خطوات يمكن للحالات المرضية أن تستفيد من الخدمات العلاجية التي يقدمها بيت الزكاة والصدقات المصري:
أولًا: تقديم طلب بمقر بيت الزكاة والصدقات المصري بمشيخة الأزهر.
ثانيًا: تسليم تقرير طبي مفصل بالخدمة الطبية المطلوبة من مستشفى جامعي أو حكومي.
ثالثًا: موقف الخدمة المطلوبة من نفقة الدولة أو التأمين الصحي.
رابعًا: استكمال المستندات المطلوبة وهي صورة البطاقة الشخصية، وشهادات ميلاد الأبناء، وعقد إيجار إن وجد، وبرنت تأميني.

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غدًا.. «بيت الزكاة والصدقات المصري» يبدأ في صرف الإعانات الشهرية للمستحقين

بيت الزكاة ينتهي من  صرف إعانات زواج لـ800 فتاة 

أعلن «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِي» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)الانتهاء من صرف إعانة تيسير زواج لـ800 فتاة من اليتيمات غير القادرات بجميع محافظات الجمهورية خلال شهر يوليو 2023م، وذلك في إطار مبادرة «فرحة» التي أطلقها البيت بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك لعام 2023م.

وأوضح «بيت الزكاة» في بيان له اليوم الأربعاء الماضي، أنه تلقى طلبات المبادرة التي قدمت على الموقع الإلكتروني للبيت؛ لمساعدة الفتيات غير القادرات على شراء مستلزمات الزواج الأساسية.

وأضاف «بيت الزكاة» أنه بعد تَسلُّم الأوراق وفحصها؛ للتأكد من استحقاق الحالات للمساعدات، بدأ البيت في صرف الإعانة عن طريق مكاتب البريد؛ حرصًا من بيت الزكاة والصدقات المصري على مشاركة هؤلاء الفتيات في تحمل أعباء الزواج أو من لم تستطع منهن تلقي تلك الخدمة من الهيئات أوالجهات المعنية والجمعيات الخيرية.
ويحرص «بيت الزكاة» على مشاركة أهالينا أفراحهم، ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة، عن طريق بشراء مستلزمات الزواج وتوفير الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المعيشية لإتمام إجراءات الزواج.

أوضح البيان أن التقديم للاستفادة من مبادرة «فرحة» عن طريق الموقع الإلكتروني:
https://baitzakat.org.eg/ZakatRequest/?id=10

وأشار «بيت الزكاة» إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم، هي: صور البطاقات الشخصية للأب،والأم،وللعروس، بالإضافة إلى صور شهادات الميلاد للإخوة والأخوات، صورة وثيقة زواج حديثة للعروس لم يمض عليها أكثر من ٦ أشهر، صورة عقد الإيجار، (برنت تأمينات اجتماعية)، صورة إيصال مرافق /كهرباء أو غاز أو مياه.

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