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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة مدوية.. قراصنة من كوريا الشمالية يخترقون برنامج الصواريخ الروسية

اختراق
اختراق

في مفاجأة مدوية، اخترق قراصنة من كوريا الشمالية برنامج الصواريخ الروسية لمدة 5 أشهر العام الماضي.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، اخترقت مجموعة نخبة من قراصنة كوريا الشمالية شبكات الكمبيوتر سرًا في شركة تطوير صواريخ روسية كبرى لمدة 5 أشهر على الأقل العام الماضي.

ووجدت "رويترز" أن فرق التجسس الإلكتروني المرتبطة بحكومة كوريا الشمالية، التي يسميها باحثو الأمن "سكاركرافت" و"لازورس" تجسست سرًا بتركيب أبواب خلفية رقمية خفية في أنظمة الكمبيوتر الخاصة بمكتب لتطوير الصواريخ الروسية ومقره مدينة ريوتوف، بضواحي موسكو.

ولم تستطع "رويترز" تحديد ما إذا كانت أي بيانات قد تم الإطلاع أو الحصول عليها أثناء الاختراق.

ويقول الخبراء إن الحادث يوضح كيف ستستهدف كوريا الشمالية حلفائها مثل روسيا في محاولة للحصول على التقنيات الحيوية.

ولم ترد سفارة روسيا في واشنطن على طلب "رويترز" عبر البريد الإلكتروني للتعليق. ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق.

قراصنة كوريا الشمالية برنامج الصواريخ الروسية الصواريخ الروسية روسيا

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