"الشافعي" يفتتح معرض إبداعات شبابية 3 بثقافة بورسعيد

افتتح الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ود. جيهان الملكى مدير عام فرع ثقافة بورسعيد معرض" ابداعات شبابية الثالث للفن التشكيلى بقصر ثقافة بورسعيد مساء اليوم 6 أغسطس 2023 .

تضمن المعرض حوالى (165) لوحة فنية جسدت موضوعات متنوعة والذى استخدم فيها الفنانين ألوان الاكريلك والفحم، الحبر الأسود وألوان الخشب، وشارك بالمعرض خمسة من شباب الفنانين الموهوبيين من طلاب الجامعات والمدارس وهم الفنانة جويرية حمزاوى، والفنانة همس خالد عبد الرؤوف ، الفنان كريم وليد زهران طالب بكلية الصيدلة ، والذى اشترك بعدة معارض بمركز الموهوبين والمبدعين بمخافظة بورسعيد ومعارض الكلية ، الفنانة روينا عصام عميرة خريجة كلية علوم الحاصلة على المركز الرابع فى مسابقة لمحات من الهند والمركز السادس فى مسابقة بورسعيد بعيون أبنائها، الفنانة عنان عصام عميرة والتى شاركت فى مسابقة لمحات من الهند ثلاث أعوام متتالية، وحصلت على المركز الخامس عشر بمسابقة بورسعيد بعيون أبنائها.

أشارت د. جيهان الملكى إلي أن المعارض الفنية تضم العديد من أنواع الزوار ، من نقاد الفن وجامعي الفنون إلى الجمهور العام، يمكن للمشاركين في معرض الفن أن يكونوا أعضاء مؤثرين في الدوائر الإبداعية ، وأن يستفيدوا من العمل حول أشياء فريدة من الجمال طوال اليوم.

والجدير بالذكر أن المعرض يستمر لمده اسبوع بقاعه المعارض بقصر ثقافة بورسعيد حتى يوم السبت الموافق 12 أغسطس الحالى.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الاستاذ عمرو بسيونى ، وإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى ، بفرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان المالكي .