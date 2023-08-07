إزالة 73 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك دولة في 5 مراكز بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار 44 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بالمجالس القروية ( الحسينية و شلقام وصندفا وأبو جرج ) و أحياء المدينة تنفيذا للتوجيهات المشددة من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف حملات إزالة التعديات على مستوى مراكز المحافظة وضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين الوحدات المحلية و مسئولى حماية الأراضى من خلال المرور الميدانى للتصدي لكافة أشكال التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين وفرض هيبة الدولة.

وفى مركز المنيا، تم إزالة 12 حالة تعد منها 8 حالات بقرى تله والبرجاية ودمشير ، إلى جانب إيقاف 4 حالات بناء مخالف بحى غرب مدينة المنيا.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 13 حالة تعد منها حالتا تعد على أرض أملاك دولة بقرية بنى خالد و 6 حالات بناء مخالف على أرض زراعية و5 حالات بناء بدون ترخيص بحى شرق المدينة .

وفى مركز أبوقرقاص، تم إزالة 3 حالات تعد بدون ترخيص بقرية بنى موسى، فيما أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شدة خشبية بحى غرب المدينة.