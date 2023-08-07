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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تجربة افتراضية تعليمية جديدة لملايين الطلاب حول العالم.. تفاصيل

صدى البلد

طرحت كيونت العالمية  المتخصصة في منتجات نمط الحياة، والتي تعتمد على نموذج البيع المباشر لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الحصرية، منهجا الكترونيا لتعليم الأطفال من خلال منصة  للتعليم الإلكتروني.

‏ويضم هذا المنهج المبتكر مجموعة من الأسئلة والألعاب ومقاطع الفيديو المتنوعة، مما يجعله ممتعًا وجذابًا للأطفال ويساعدهم في التعلم بالسرعة التي تناسبهم في منازلهم.

هذا وباستخدام هذا المنهج الجديد، يمكن للطلاب من الصف السادس إلى الثاني عشر (الثالث الثانوي) الوصول إلى أكثر من 10 آلاف سؤال تدريب واختبار ولعبة، بالإضافة إلى أكثر من 2000 فيديو متحرك لأسئلة الكتب المدرسية، مع التركيز بشكل أساسي على موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لتُحدث كيونت بذلك ثورة في طرق تعلُم الأطفال.

وتعليقًا على ذلك، قال بيرني جاكس، مدير محفظة المنتجات التعليمية: "نهدف إلى إتاحة التعليم بسهولة للأطفال في جميع أنحاء العالم، سواء خارج حدود المدرسة أو مراكز التعليم، حيث تم تصميم مناهجنا المختلفة لتزويد الطلاب بالتعلم المدمج

وهو شكل من أشكال التعليم الافتراضي الذي يكمل الفصول الدراسية وجهًا لوجه في المدرسة بدلاً من أن يحل محلها، مما يساعد الأطفال على تحقيق أقصى استفادة من تجربة التعليم الخاصة بهم، والمشاركة بشكل أكبر في الأنشطة المدرسية والتفاعل مع أقرانهم، مع ضمان قدرتهم على تحسين دراستهم في أي وقت."

وفي عام 2022، تأثر أكثر من مليار و300 مليون مُتعلم -بما في ذلك مستويات التعليم الابتدائي والثانوي والعالي -بإغلاق المدارس في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى ظهور حاجة ملحة لوجود نموذج تعليم رقمي جديد.

 

 

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