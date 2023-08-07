عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل في دولة عربية بـ منع ترحيل أي سوري إلى وطنه

دولة عربية تقرر منع
دولة عربية تقرر منع ترحيل أي سوري إلى بلاده

أصدر مجلس القضاء الأعلى بالعراق، قرارا عاجلا يقضي بمنع ترحيل أي لاجئ سوري من العراق، وذلك في إطار جهود الحكومة العراقية لحماية حقوق اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها وتحسين وضعهم المعيشي.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أكد نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، زيدون جودي السعيدي، أن القرار ينص على عدم ترحيل أي لاجئ سوري إلى بلادهم في سوريا.

كما يتضمن القرار الاعتراف بالقوانين التي أصدرتها المراكز التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في العراق.

ويستضيف العراق حاليًا حوالي 260 ألف لاجئ سوري، ويتوزع معظمهم في إقليم كردستان العراق. ويتم تقديم الخدمات والدعم لهؤلاء اللاجئين من قبل مفوضية اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي وتشمل هذه الخدمات الدعم القانوني، والمساعدات النقدية والغذائية، والدعم في مجال التعليم.

ومن جهة أخرى، أجرت وكالة “اللاجئين” التابعة للأمم المتحدة مؤخرا استطلاعا لآراء اللاجئين السوريين في العراق بشأن عودتهم إلى وطنهم.

وكشف الاستطلاع أن أكثر من 92% من اللاجئين لا يفضلون العودة إلى سوريا في الوقت الراهن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

ممدوح عباس قادر على حل المشاكل| مرتضى منصور يوجه رسالة لحازم إمام وشيكابالا

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

الأهلي يضع شرطًا لبقاء قندوسي في الفريق

العلمين وش السعد| تفاصيل اكتشاف الكنز المصري الغارق منذ قبل الميلاد

ترشيحاتنا

برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه.. وظائف خالية بالقاهرة والجيزة

قرار عاجل في دولة عربية بـ منع ترحيل أي سوري إلى وطنه

تأسيس الشركات بـ4 خطوات.. السيسي يحطم قيود الاستثمار وعوائدها على مصر بالمليارات

مدبولي : مصر والأردن تمتلكان مقومات هائلة في صناعة الأدوية

تحذير شديد اللهجة من الصين لرعاياها في النيجر

أمير قطر يتلقى رسالة عاجلة من ملك المغرب .. اِعرف مضمونها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار تناول الممبار.. ممنوع نهائيا في هذه الحالات

بأقل التكاليف .. طريقة عمل عجينة الحواوشي الإسكندراني

تخفيف 50%| بشرى لجمهور الأهلي.. هذا ما ينتظر كهربا خلال الساعات المقبلة

في عيد ميلادها الـ35 .. 10 صور تكشف عن إطلالات شيماء سيف

فيديو

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي بالأسطول الشمالي للقوات البحرية

كلام يوجع القلب.. أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ