قرار عاجل في دولة عربية بـ منع ترحيل أي سوري إلى وطنه

أصدر مجلس القضاء الأعلى بالعراق، قرارا عاجلا يقضي بمنع ترحيل أي لاجئ سوري من العراق، وذلك في إطار جهود الحكومة العراقية لحماية حقوق اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها وتحسين وضعهم المعيشي.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أكد نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، زيدون جودي السعيدي، أن القرار ينص على عدم ترحيل أي لاجئ سوري إلى بلادهم في سوريا.

كما يتضمن القرار الاعتراف بالقوانين التي أصدرتها المراكز التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في العراق.

ويستضيف العراق حاليًا حوالي 260 ألف لاجئ سوري، ويتوزع معظمهم في إقليم كردستان العراق. ويتم تقديم الخدمات والدعم لهؤلاء اللاجئين من قبل مفوضية اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي وتشمل هذه الخدمات الدعم القانوني، والمساعدات النقدية والغذائية، والدعم في مجال التعليم.

ومن جهة أخرى، أجرت وكالة “اللاجئين” التابعة للأمم المتحدة مؤخرا استطلاعا لآراء اللاجئين السوريين في العراق بشأن عودتهم إلى وطنهم.

وكشف الاستطلاع أن أكثر من 92% من اللاجئين لا يفضلون العودة إلى سوريا في الوقت الراهن.