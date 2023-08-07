بيلا حديد تعلن تعافيها من مرض " لايم "

كشفت الفنانة وعارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد ، عن تعافيها من مرض “ لايم ” ، والذى عانت منه بعد لدغها من حشرة القراد .

وكشفت الفنانة بيلا حديد عن تعافيها ، مؤكدة أنها بحالة صحية جيدة ، كما وجهت الشكر الى والدتها التى ساندتها .

وكان قد قال الفنان العالمي من أصل مصري رامي يوسف، إن بيلا حديد ستظهر بشكل مختلف لأول مرة في الموسم الثالث من مسلسل Ramy، المقرر طرحه قريبا عبر منصة هولو.

وقال رامي يوسف في حوار خاص مع صدى البلد، إنه سعيد بردود الفعل عقب طرح برومو الموسم الثالث، الذي سيجد الجمهور في أحداثه الكثير من الأمور والتفاصيل الجديدة التي ستجذب انتباههم كعادة الموسم الأول والثاني.

وأوضح رامي يوسف في حواره:" يشارك معنا عنصر جديد وهي بيلا حديد التي وجدتها شخصية لذيذة، وهو أول عمل تمثيلي لها، وحينما كتبت الشخصية لم أكن أتخيل أنها ستقدمها لكن بعد التصوير اكتشفت أنها كانت الشخص المثالي للاختيار "طلع أحسن عشان هي عملاه".

وكانت قد شاركت بيلا حديد Bella Hadid، مُتابعيها على إنستجرام من خلال صور وفيديوهات لزيارتها لافتتاح معرض بغداد في الدوحة بـ قطر، وخلال المناسبة ظهرت بيلا حديد بإطلالة ساحرة للغاية، ويأتي هذا الحدث قبل أسابيع فقط من كأس العالم 2022 في قطر.

حرصت بيلا على الظهور بملابس مختلفة في قطر عبر خاصية ستوري علي الانستجرام ، وفي إحدى الصور ارتدت المرتهش الخليجي و‏هي أحد القطع التراثية الخليجية، وتم تداول مقطع فيديو لها عبر التيك توك وهي تأكل الكنافة.

كما انها ظهرت في أحدث صور لها وهي مغطسة بالذهب في قطر.