بدء استقبال أفلام الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد عصام زكريا عن فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة بالمهرجان، وذلك استعداداً لبدء أعمال لجنة اختيار أفلام الدورة ال ٢٥ للمهرجان.

وصرح الناقد "عصام زكريا" بأن إدارة المهرجان سوف تقوم باستقبال الأفلام حتى ١٥ ديسمبر المقبل، على أن تكون سنة إنتاج الأفلام ٢٠٢٣.

يذكر أن الدورة الـ ٢٥ للمهرجان من المقرر أن تقام في الفترة من ٢٨ فبراير وحتى ٥ مارس ٢٠٢٤.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته عام 1991.

كانت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، أصدرت قراراً بتولي الناقد السينمائي "عصام زكريا" رئاسة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ ٢٥.

يأتي ذلك بناء على الطلب الذي تقدمت به المونتيرة منار حسني، رئيس المركز القومي للسينما لوزيرة الثقافة بالإستعانة بالناقد عصام زكريا لرئاسة المهرجان والاستفادة من خبراته السابقة بالمهرجان ، وذلك لما قدمة من دورات ناجحة في تاريخ المهرجان، حيث ترأس كل من الدورة الـ ١٩ ، ال ٢٠ ،ال ٢١، ال ٢٢ والدورة ٢٤ للمهرجان التي أقيمت في ١٤ مارس الماضي.