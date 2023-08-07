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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهمها مشروعات ربط الكهرباء .. مدبولي يكشف عن محادثاته مع نظيره الأردني

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء مع نظيره الأردني

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه تطرق اليوم للحديث مع نظيره الأردني حول مشروعات ربط الكهرباء، وهناك خط كهرباء يربط بين البلدين قدرته الآن 550 ميجا، ومن المقرر أن يصل لـ2000 ميجا على مراحل، لتيسير مده إلى دول أخرى.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أذاعته «القاهرة الإخبارية»، أنّ اللقاء بينهما تطرّق أيضا إلى الربط والتكامل في مجال الغاز الطبيعي واستغلال البنية التحتية بين البلدين، وكيف يمكن زيادة هذه الروابط بمجال الطاقة الحالية الموجودة بمنطقة شرق المتوسط، وارتباط كل الدول بهذا الموضوع.

تقوية وسائل النقل البري والبحري والسكك الحديدية

 

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنّه من المستهدف تقوية وسائل النقل البري والبحري والسكك الحديدية بين مصر والأردن، للسماح بانتقال الصادرات والواردات بين البلدين، وهو أمر مهم الفترة المقبلة، كما جرى الاتفاق على عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها المرحلة المقبلة.

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