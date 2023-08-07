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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة تعالج الانيميا خلال أسبوع عند الحامل

الحمل
الحمل

يعتبر الحمل من أخطر المراحل في حياة المرأة لأن الأمهات يمكن أن يواجهن العديد من المشاكل الصحية أثناء الحمل، ومن اهم الامراض التي يمكن ان تتعرض لها الام اثناء الحمل هي فقر الدم ، لأن نمو الجنين وتطوره يعتمدان على الدم الذي يتلقاه الجنين من الأم عبر المشيمة.

وإذا كانت الام لا تحصل على تغذية جيدة نتيجة الشعور المستمر بالغثيان، فهذا يسبب مشاكل صحية لها وللجنين ايضاً، لذلك هي عرضة لأمراض سوء التغذية المتعلقة بنقص الحديد في جسدها أو ما يسمى بفقر الدم، وهو ما يؤدي الي قلق الامهات بشأن صحتهن وصحة حملهن.

ونقدم من خلال موقع صدى البلد الأطعمة التي تساعد الأمهات الحوامل وأيضاً الفتيات بشكل خاص علي كيفية علاج الانيميا في اسبوع واحد.

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الفاكهة من أهم الأطعمة التي يوصى الأطباء بتناولها أثناء فترة الحمل، لأحتوائها علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة للأم والجنين ، ومن أهم الفاكهة التي تعالج فقر الدم :

- التوت
- التمر
- الخوخ
- الرمان
- التفاح
- المشمش 
- الموز

الأطعمة التي تحتوي علي حمض الفوليك :

- الخضروات الورقية
- الفاصوليا
- العصائر الحمضية مثل الليمون والبرتقال

الأطعمة التي تحتوي علي فيتامين C تساعد علي امتصاص الحديد مثل :

- الطماطم
- الفراولة 
- الكيوي

ينصح الأطباء بتناول ثلاث وجبات يومياً، غنية بالحديد الذي يحتاجه جسم الأم الحامل أثناء حملها مثل :

- المكسرات بمختلف أنواعها 
- الأسماك غنية بالحديد و فيتامين د و أ و 6ب و ب 12 و اوميجا 3
- اللحوم غنية بالحديد وفيتامين د ومضاد قوي للأكسدة
- الدواجن غنية بالحديد وفيتامين د و ب 12
- البروكلي والسبانخ يحتويان علي فيتامين ك و البوتاسيوم و الحديد 
- الفول والعدس يقللان من مستويات السكر في الدم و يحتويان علي كمية كبيرة من البروتينات 
- البيض يحتوي علي حمض الفوليك وفيتامين ب 5 و ب 6 والزنك .

الحمل فقر الدم الفوليك فيتامين C علاج انيميا الحمل

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