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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا.. ننشر القائمة كاملة

صور للمفرج عنهم اليوم
صور للمفرج عنهم اليوم

أعلنت لجنة العفو الرئاسي عن الإفراج عن 33 شخصًا من المبحوسين احتياطيًا، وذلك في إطار سلسلة الإفراجات التي تقوم بها أجهزة الدولة الفترة الأخيرة.

 

وأعلن طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه بدأ اليوم إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا ومن بينهم عمر الشنيطي ويوسف منصور.

 

وينشر موقع صدى البلد، القائمة الكاملة لـ 33 شخصا المفرج عنهم، وجاءت أسمائهم كالتالي:

واصل محمد سليم، ومحمد خالد محمد، عبد العزيز سليم مصيلحي، أحمد عبد الحميد حسين، صابر سعيد حسن، محمد علاء محمد، مصطفى أنور محمد، الناصر صلاح الدين أحمد، أحمد سامي محمد، سعيد خليل محمد، بشرى السيد محمد، عصام عبد السلام عبد العال، اسحاق محمد إبراهيم، محمد عبد النعيم عبد القادر، هاني جمال عبد الجليل.

ياسر محمود السيد، أحمد كمال أحمد، محمد حالد إسماعيل، عبد الرحمن جمال فاروق، حسين محمود حسانين، عطية مبروك رضوان، علي سيد حامد، عياد مصطفى حسن محمد، عطية ربيع أحمد، توفيق جمعة توفيق، ليون لويز لطيف، كريم عادل سيد، أحمد سمير أحمد، محمد مطر عبد الغني، أحمد صبري السيد، أحمد حسنين محمد، يوسف محمد منصور، عمر محمد شريف مصطفى الشنيطي.

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