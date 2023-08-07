بالأسماء.. إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل

أخلت جهات التحقيق المختصة سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا على ذمة بعض قضايا أمن الدولة العليا، من بينهم عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين.

أسماء المخلي سبيلهم

وتضمنت قائمة المخلي سبيلهم من جهات التحقيق، في القضية رقم 1691 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، كلا من واصل محمد محمد سليم، والناصر صلاح الدين أحمد، وأحمد سامي محمد محمد، وبشرى السيد محمد خطاب، وليون لويز لطيف.

وأخلت جهات التحقيق سبيل كلا من محمد خالد محمد محمود، وأحمد عبدالحميد حسين، ومحمد علاء محمد بدوي، وعصام عبدالسلام عبدالعال، وياسر محمود السيد، واسحاق محمد إبراهيم إبراهيم، ومحمد خالد إسماعيل وعبدالرحمن جمال فاروق، وعلي سيد حامد علي، وعطية ربيع أحمد ربيع، وتوفيق جمعة توفيق، وأحمد سمير أحمد محمد بالقضية رقم 2094 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا

وأخلت جهات التحقيقات سبيل متهمين في القضية رقم 1635 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، وتضمنت الأسماء كلا من عبد العزيز سليم مصيلحي، وأحمد كمال أحمد بخيت، وكريم عادل سيد، وأحمد صبري السيد مرسي.

وأخلت جهات التحقيقات سبيل كلا من صابر سعيد حسن، ومصطفى أنور محمد، وسعيد خليل محمد مهدلي، وهاني جمال عبدالجليل، وحسين محمود حسانين، في القضية رقم 2070 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

وتم إخلاء سبيل كلا من محمد عبدالمنعم عبد القادر في القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، وعطية مبروك رضوان في القضية رقم 2216 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، وعياد مصطفى حسن في القضية رقم 1436 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، ومحمد مطر عبدالغني في القضية رقم 41 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

وأحمد حسنين محمد موسى في القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، ويوسف محمد منصور في القضية رقم 330 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، وعمر محمد الشنيطي في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.