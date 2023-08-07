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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصومال: سفارات مقديشيو في كينيا وتركيا وألمانيا تسيء إدارة الدخل المالي

المراجع العام للحكومة
المراجع العام للحكومة الفيدرالية الصومالية أحمد عيسى جوتالي

قالت الحكومة الصومالية، اليوم الاثنين إن سفارات مقديشيو في كينيا وتركيا وألمانيا، أساءوا إدارة الدخل المالي خلال العام الماضي 2022.

وأكد المراجع العام للحكومة الفيدرالية الصومالية أحمد عيسى جوتالي اليوم الاثنين، إن السفارات الصومالية في كينيا وتركيا وألمانيا متورطة في سوء الإدارة المالية المتعلقة بالإيرادات المحصلة ولم تتم إضافتها إلى التقرير المالي السنوي لعام 2022، وفقا لما أورته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

وأضاف المسئول الصومالي، أن مكتب المراجع العام علم بذلك من خلال إجراء تحقيق يتعلق بأخطاء الإدارة المالية في بعثاتنا الدبلوماسية، التي جمعت دخلا قدره 1.9 مليون دولار ولم يضاف إلى التقرير المالي للحكومة بسبب سوء الإدارة.

إدارة الدخل المالي الحكومة الصومالية الصومال السفارات الصومالية كينيا

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